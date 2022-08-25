Мать избитого волгоградскими силовиками школьника требует передать дело в Москву

25 августа 2022, 02:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Избитый волгоградскими полицейскими 14-летний школьник признан потерпевшим. По словам адвоката семьи, в деле возникло много спорных и странных моментов. Семья обратились в следком России с требованием передать дело московским следователям.

Как писал "Кавказский узел", два полицейских заподозрены в применении насилия при задержании 14-летнего юноши в Волгограде. По версии следкома, подросток стал убегать от силовиков, которые были в гражданской одежде, но они задержали его, применив силу и спецсредства. Мать пострадавшего сообщила, что ему сделали операцию.

2 августа в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда одетые в штатское силовики скрутили, затолкали в белую машину "Лада Гранта" и отвезли в пустующее помещение 14-летнего школьника, приняв его за закладчика наркотиков. Мать ребенка, который после общения с сотрудниками правоохранительных органов попал в больницу, требует наказать виновных, однако служебная проверка признала действия силовиков обоснованными. Школьник был госпитализирован из-за высокой температуры и гематомы на голове, рассказала мать подростка.

В Волгограде избитого полицейскими 14-летнего школьника признали потерпевшим. Накануне подростка и его маму следователи Тракторозаводского следственного отдела вызывали на проверку показаний на месте происшествия. По словам адвоката семьи, они обратились в Центральный аппарат СК России о передачи дела московским следователям, сообщило 24 августа издание V1.RU.

"Мама мальчика подписала подписку о неразглашении данных предварительного расследования, поэтому общение со СМИ может для нее теперь обернуться не так, как ей хотелось бы. На данном этапе мальчика признали потерпевшим. Допросили и вчера провели проверку его показаний на месте событий с применением видеосъемки. В дальнейшем по этому видео и видео проверки показаний подозреваемых полицейских будет проведена ситуационная экспертиза", - рассказала адвокат семьи Алена Максаева.

Алена Максаева также сообщила, что семья обратилась в Центральный аппарат следственного комитета России, но ответ оттуда пока не получен.

"С нашей стороны в центральный аппарат следкома России было подано ходатайство об изъятии дела из Тракторозаводского районного отдела следственного управления по Волгоградской области и передаче его в Москву. Но на данный момент решения нет. Подозреваемые, насколько нам известно, свободно передвигаются по городу. Следствие за избранием меры пресечения в виде домашнего ареста в суд не обращалось, несмотря на то, что санкция части 3 статьи 286 УК России, вмененная подозреваемым, предусматривает реальный срок от 3 до 10 лет и подпадает под категорию тяжких преступлений. Кроме того, следственный отдел также не обращался в суд с ходатайством об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей, что, на наш взгляд, также показывает отношение к рассматриваемому делу. Иной информацией об отстранении лиц, причастных к избиению несовершеннолетнего, руководство районного отдела следственного комитета, по моим данным, не обладает", - рассказала Алена Максаева.

Комментариев подозреваемых или их представителей в связи с заявлением адвоката пока не поступало.

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