12 августа 2022, 17:59

Полицейские заподозрены в избиении подростка в Волгограде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два полицейских заподозрены в применении насилия при задержании 14-летнего юноши в Волгограде. Подросток стал убегать от силовиков, которые были в гражданской одежде, но они задержали его, применив силу и спецсредства, сообщило управление Следкома. Мать пострадавшего сообщила, что сегодня ему сделали операцию.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда одетые в штатское силовики скрутили, затолкали в белую машину "Лада Гранта" и отвезли в пустующее помещение 14-летнего школьника, приняв его за закладчика наркотиков. Мать ребенка, который после общения с сотрудниками правоохранительных органов попал в больницу, требует наказать виновных, однако служебная проверка признала действия силовиков обоснованными.  Сегодня школьник  был госпитализирован из-за высокой температуры и гематомы на голове, рассказала мать подростка.  

В больнице у подростка диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей, кровоподтеки и травму глаза. Мальчика и его маму опросили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Проверку начала и прокуратура. Семья сообщила об угрозах со стороны силовиков мальчику, если он расскажет о случившемся.

В  отношении двух полицейских возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщило сегодня управление Следкома по Волгоградской области .

По данным следствия, 2 августа 14-летний подросток шел на встречу к своему приятелю по одной из улиц Тракторозаводского района города Волгограда, два  оперуполномоченных в гражданской одежде в это время "проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств". "Увидев несовершеннолетнего и приняв его за преступника", сотрудники полиции окликнули подростка, после чего попытались его задержать, однако он стал убегать от них. Полицейскими "во время задержания несовершеннолетнего была применена физическая сила и специальные средства", в результате чего "причинены различные телесные повреждения". "Разобравшись в ситуации, сотрудники полиции отпустили подростка домой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Действиям сотрудников полиции, будет дана надлежащая процессуальная оценка, проинформировало ведомство. Какая мера пресечения избрана в отношении подозреваемых. в сообщении не говорится.

Пострадавшему подростку сегодня сделали операцию, он находится в больнице, сообщила мать юноши. "Сегодня его прооперировали, гематому вскрыли". процитировало ее слова  агентство "Высота 102".

Отметим, по версии силовиков, во время задержания молодой человек "оказал активное сопротивление, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила. (...) По факту применения оперативниками физической силы при задержании проведена служебная проверка – действия [сотрудников силовой структуры] признаны обоснованными. Окончательное решение законности действий оперативников будет принято следственными органами, в адрес которых направлены собранные материалы", - сообщили 10 августа агентству  в пресс-службе силовой структуры . 

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Примечание:

"Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на нарушение прав детей-инвалидов", "Волгоградский активист заявил о нарушении своего права на защиту в суде", "Волгоградский подросток признан виновным в подготовке нападения на школу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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