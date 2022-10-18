18 октября 2022, 22:28

Глава Ингушетии назвал размер выплат семьям мобилизованных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семьи мобилизованных из Ингушетии назначена единоразовая выплата в сто тысяч рублей, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, и в тот же день в правительстве Ингушетии была создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

30 сентября около Исторической мечети в Москве состоялась акция мусульман, недовольных ходом мобилизации. Один из них, торговец Салам из Ингушетии, отметил, что повестки "раздают всем подряд". "Без разбору. У двоюродного брата из Карабулака призвали почему-то двух из трех детей", - сказал он.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал сегодня размер единовременной помощи семьям мобилизованных жителей республики. "Семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Помощь окажем из Резервного фонда главы Ингушетии", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что "выплаты своевременно дойдут до тех, кому они положены". "Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет", - подчеркнул глава республики.

Калиматов заявил, что в республике будут решать "и другие вопросы" семей мобилизованных. "Министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих", - добавил он. 

"Кавказский узел" также писал, что зампредседателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев извинился за угрозы главам муниципалитетов из-за срыва плана мобилизации. Извинениям предшествовал резонанс от его слов, в том числе недовольство членов Совета тейпов Ингушетии, сообщил 7 октября Центр защиты прав человека "Мемориал".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Адыгеи сообщил об отправке в зону СВО группы мобилизованных", "Власти Дагестана определились с порядком выплат помощи семьям мобилизованных", "Кремль ответил на вопрос о завершении мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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