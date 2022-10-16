Протестующие в Баку раскритиковали Макрона за высказывания о конфликте с Арменией

16 октября 2022, 05:46

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Перед зданием посольства Франции в Баку группа активистов провела пикет, на котором осудила слова Эммануэля Макрона о провокации Азербайджана против Армении.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в целенаправленной провокации недавних столкновений Армении и Азербайджана. Он заявил, что Азербайджан при соучастии Турции воспользовался присутствием российских миротворцев, чтобы ослабить Армению. По его мнению, Россия пытается "дестабилизировать ситуацию". МИД России назвал заявление Макрона неприемлемым.

Вечером 15 октября группа активистов провела акцию протеста перед зданием посольства Франции в Баку, пишет oxu.az.

Протестующие, в частности, выразили недовольство по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о совершенной Азербайджаном провокации против Армении.

Короткий видеоролик с акции опубликовал Youtube-канал "Baku TV". На нем видна группа людей - около 30 человек - которые стоят на обочине дороги напротив здания посольства. В руках они держат флаги Азербайджана. По видео непонятно, выкрикивали ли протестующие какие-либо лозунги. Водители проезжающих мимо автомобилей сигналят то ли в поддержку, то ли предостерегая от выхода на проезжую часть. Кто был организатором акции - не сообщается.

Ранее слова Эммануэля Макрона осудил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, после таких слов Франция не сможет играть какую-либо роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил, что именно при посредничестве российской стороны боестолкновения, начавшиеся в конце сентября на границе, были остановлены, пишет "Лента.ру".

6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. В тот же день прошла четырехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна, Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

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