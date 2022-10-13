МИД России отреагировал на обвинения Макрона в разжигании карабахского конфликта

13 октября 2022, 17:31

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Несмотря на присутствие российских миротворцев в зоне карабахского конфликта Россия пытается дестабилизировать ситуацию, заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. Москва считает заявления Макрона попыткой вбить клин в отношения России с Азербайджаном и Арменией, подобные высказывания неприемлемы, указал в ответ МИД России.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. В тот же день прошла четырехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна, Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Пражская встреча не означает отстранение России от переговорного процесса, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский политолог Элхан Шаиноглу. "ЕС и Франция могут способствовать выработке сторонами конфликта текста мирного договора и определения границы между двумя кавказскими странами, Россия же остается главным фактором в создании Зангезурского транспортного коридора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шаиноглу.

Президент Франции Эммануюль Макрон обвинил Россию в целенаправленной провокации недавних столкновений между Арменией и Азербайджаном с целью дестабилизации ситуации в регионе, сообщило сегодня Reuters.

"Что происходит на границе последние два года... 5000 российских солдат якобы охраняют границу, (но) русские воспользовались этим конфликтом, который насчитывал несколько столетий, сыграли в пользу Азербайджана при соучастии Турции и вернулись к тому, что ослабить Армению, с которой раньше были близки", - процитировало агентство слова президента Франции в эфире телеканала France2.

Действия России в зоне конфликта Макрон охарактеризовал как "попытку России дестабилизировать ситуацию". "Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас", - процитировало его агентство.

МИД России назвал неприемлемыми заявления французского президента. "Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России", - заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль. В отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта. Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., которое положило конец кровопролитию", - приводятся ее слова на сайте ведомства.