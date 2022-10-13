МИД России отреагировал на обвинения Макрона в разжигании карабахского конфликта

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Несмотря на присутствие российских миротворцев в зоне карабахского конфликта Россия пытается дестабилизировать ситуацию, заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. Москва считает заявления Макрона попыткой вбить клин в отношения России с Азербайджаном и Арменией, подобные высказывания неприемлемы, указал в ответ МИД России.
Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. В тот же день прошла четырехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна, Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.
Пражская встреча не означает отстранение России от переговорного процесса, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский политолог Элхан Шаиноглу. "ЕС и Франция могут способствовать выработке сторонами конфликта текста мирного договора и определения границы между двумя кавказскими странами, Россия же остается главным фактором в создании Зангезурского транспортного коридора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шаиноглу.
Президент Франции Эммануюль Макрон обвинил Россию в целенаправленной провокации недавних столкновений между Арменией и Азербайджаном с целью дестабилизации ситуации в регионе, сообщило сегодня Reuters.
"Что происходит на границе последние два года... 5000 российских солдат якобы охраняют границу, (но) русские воспользовались этим конфликтом, который насчитывал несколько столетий, сыграли в пользу Азербайджана при соучастии Турции и вернулись к тому, что ослабить Армению, с которой раньше были близки", - процитировало агентство слова президента Франции в эфире телеканала France2.
Действия России в зоне конфликта Макрон охарактеризовал как "попытку России дестабилизировать ситуацию". "Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас", - процитировало его агентство.
МИД России назвал неприемлемыми заявления французского президента. "Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России", - заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль. В отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта. Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., которое положило конец кровопролитию", - приводятся ее слова на сайте ведомства.
Захарова ответила на критику действий российских миротворцев. "Миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе. Миротворцы эффективно предотвращают инциденты в зоне своей ответственности, помогают налаживать мирную жизнь – доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру. При их содействии 53 тыс. беженцев вернулись домой, передано более 2 тысяч тел погибших, возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц, обезврежено свыше 25 тысяч взрывоопасных предметов", - подчеркнула она.
Представитель ведомства также отметила роль России в нормализации отношений между Баку и Ереваном. "При российском участии продолжаются активные усилия по продвижению мирной повестки. В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов", - подчеркнула Захарова.
"Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе", - заключила она.
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