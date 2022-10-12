Марина Мелихова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=BfX7E6Lt4Zo

12 октября 2022, 21:48

В отношении Мелиховой составлен третий протокол о дискредитации российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Краснодара принял к рассмотрению дело по обвинению сторонницы "Граждан СССР"* Марины Мелиховой в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", два протокола о дискредитации российской армии составлены в сентябре в отношении  краснодарской активистки Марины Мелиховой, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Дело по обвинению Марины Мелиховой в дискредитации российской армии Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит 13 октября, сообщается в карточке дела на сайте суда.  

Что стало поводом для нового протокола, пока не известно. Ранее поводом для составления протоколов стали пацифистские видеозаписи, которые Мелихова опубликовала на своем Youtube-канале.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 15 сентября по данной статье был обвинен краснодарец Иван Данилов.

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    * организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

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    *** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

    Примечание:

    "Активистка Алипат Султанбегова арестована на 10 суток", "Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети".

    Автор: Кавказский узел"

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    ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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