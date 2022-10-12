В отношении Мелиховой составлен третий протокол о дискредитации российской армии

12 октября 2022, 21:48

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Ленинский районный суд Краснодара принял к рассмотрению дело по обвинению сторонницы "Граждан СССР"* Марины Мелиховой в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", два протокола о дискредитации российской армии составлены в сентябре в отношении краснодарской активистки Марины Мелиховой, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Дело по обвинению Марины Мелиховой в дискредитации российской армии Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит 13 октября, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Что стало поводом для нового протокола, пока не известно. Ранее поводом для составления протоколов стали пацифистские видеозаписи, которые Мелихова опубликовала на своем Youtube-канале.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 15 сентября по данной статье был обвинен краснодарец Иван Данилов.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.