Краснодарская активистка обвинена в дискредитации российской армии

20 сентября 2022, 06:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два протокола о дискредитации российской армии составлены в отношении сторонницы "Граждан СССР"* Марины Мелиховой, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", сторонница "Граждан СССР"* из Краснодара Марина Мелихова в конце июля вышла на свободу после двух лет и двух месяцев заключения. Она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Активистка пожаловалась на физическое давление и нарушение прав в местах лишения свободы.

На сторонницу "Граждан СССР"* Марину Мелихову составлено два протокола по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), пишет 19 сентября "ОВД-Инфо"**.

Поводом для составления протоколов стали пацифистские видеозаписи, которые Мелихова опубликовала на своем Youtube-канале.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 15 сентября по данной статье был обвинен краснодарец Иван Данилов.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.