Марина Мелихова, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

20 сентября 2022, 06:29

Краснодарская активистка обвинена в дискредитации российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два протокола о дискредитации российской армии составлены в отношении сторонницы "Граждан СССР"* Марины Мелиховой, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за публичные призывы к экстремистской деятельности. 

Как писал "Кавказский узел", сторонница "Граждан СССР"* из Краснодара Марина Мелихова в конце июля вышла на свободу после двух лет и двух месяцев заключения. Она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Активистка пожаловалась на физическое давление и нарушение прав в местах лишения свободы.

На сторонницу "Граждан СССР"* Марину Мелихову составлено два протокола по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), пишет 19 сентября "ОВД-Инфо"**.

Поводом для составления протоколов стали пацифистские видеозаписи, которые Мелихова опубликовала на своем Youtube-канале.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 15 сентября по данной статье был обвинен краснодарец Иван Данилов.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Активистка Алипат Султанбегова арестована на 10 суток", "Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 сентября 2022, 07:19

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