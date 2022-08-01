Краснодарская активистка назвала пыткой условия заключения

01 августа 2022, 05:18

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Сторонница "Граждан СССР"* из Краснодара Марина Мелихова вышла на свободу после двух лет и двух месяцев заключения. Она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Активистка пожаловалась на физическое давление и нарушение прав в местах лишения свободы.

Общественный деятель Марина Мелихова в июне вышла на свободу из тюрьмы, где отбывала срок по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (часть 2 статьи 280 УК РФ). 29 июля Мелихова выложила в Youtube видеоролик, в котором заявила о незаконном уголовном преследовании и физическом давлении во время нахождения в заключении.

Корреспонденту "Кавказского узла" Марина Мелихова рассказала 31 июля, что подала кассационную жалобу в Верховный суд на приговор и направила жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу физического давления в заключении.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Она также показала приговор от 25 марта 2021 года Ленинского районного суда Краснодара (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"В период с 22 февраля по 28 апреля 2020 года Мелихова М.Б., позиционируя себя как одного из лидеров неформального движения «Граждане СССР»* г.Краснодара, участником которого является примерно с ноября 2018 года <...> использовала <...> интернет-ресурсы для постоянного публичного размещения материалов с единой тематической составляющей при формировании контента, преимущественно посвященного теме «СССР» и теме противостояния действующему политическому режиму и Конституционному строю", - говорится в приговоре суда.

Мелихова отметила, что разъясняла в соцсетях читателям их конституционные права, например право на свободу мирных собраний, а также цитировала Владимира Ленина, так как является убежденной социалисткой. Однако ее слова были интерпретированы как экстремистские, с чем она совершенно не согласна.

"Мной были написаны десятки жалоб в силовые структуры <...> но реакции на них никакой. Сейчас я дошла до Верховного суда и до ЕСПЧ, отправив туда свои жалобы. Я обращалась в прокуратуру и СКР с требованием возбудить уголовное дело против [силовиков], сфабриковавших дело против меня, однако приходят одни отписки", - заявила Мелихова.

По ее мнению, обвинение и приговор противоречат сами себе. "РФ является правопреемником СССР. Но почему-то упоминание об СССР вызывает истерику [у силовиков], они считают, что даже упоминание об СССР - это экстремизм и угроза существующему режиму. Но я родилась в СССР, это моя страна, моя Родина, я горжусь этим, и никто не имеет права осуждать меня за это. Те, кто возбудил против меня дело, и кто судил меня - сами уроженцы СССР. Эта подмена понятий и их извращение и привело к приговору «за призыв к экстремизму». Меня обвинили в том, что я читаю и цитирую Ленина", - рассказала Мелихова.

Она также сообщила, что вела в изоляции дневники. "Я сидела одна, в сырой холодной камере. Мне не давали вещей. Не допускали родственников и даже адвоката. Чтобы не сойти с ума, я писала и читала <...> В один из дней, когда мне было очень плохо и я не могла идти на допрос, ко мне в камеру ворвались несколько силовиков, они скрутили мне руки и волоком поволокли на допрос. У меня были синяки <...> У меня не было сменной одежды, я ее стирала и сушила на себе. Кроме холодной воды ничего не было", - рассказала Мелихова.

"Я записала видеоролик и хочу, чтобы как можно больше людей узнало о тех зверствах, которые творят [силовики]", - сказала активистка. По словам Мелиховой, она готова продолжать вести свою гражданскую деятельность.

Ранее "Кавказский узел" писал, что двоих пожилых жителей Кубани, участников экстремистской организации "Граждане СССР"* Зою Малову и Александра Дударенко обвинили в организации приготовления к убийству председателя религиозной общины по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти. Один из обвиняемых, 60-летний Александр Дударенко, был признан невменяемым, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в отношении 70-летней Зои Маловой было направлено в суд.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.