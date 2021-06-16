Передано в суд дело о подготовке убийства главы еврейской общины Краснодара

16 июня 2021, 19:07

Двое пожилых жителей Кубани, участники экстремистской организации "Граждане СССР"* обвиняются в организации приготовления к убийству председателя религиозной общины по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти. Один из обвиняемых, 60-летний Александр Дударенко, признан невменяемым, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, двое адептов организации "Граждане СССР"* Зоя Малова и Александр Дударенко решили нанять киллера, чтобы он убил их знакомого – председателя одной из религиозных общин. Правоохранители решили инсценировать заказное убийство. Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено дело об организации приготовления к убийству. 23 сентября 2020 года подозреваемые были арестованы на два месяца.

Подозреваемые в организации покушения на убийство главы еврейской община Кубани имеют отношение к одному из самых агрессивных направлений секты "По защите прав человека в СССР" - "Граждан СССР"*, со ссылкой на религиоведа Романа Силантьева сообщил 23 сентября 2020 года "Интерфакс".

По данным следствия, обвиняемые разработали план совершения убийства главы еврейской общины Краснодара. Исполнителю они обещали влиятельный статус в подразделении своей организации. Они сообщили данные предполагаемой жертвы, его адрес, передали фотографию и канцелярский нож. Правоохранительные органы инсценировали убийство и задержали заказчиков 21 сентября 2020 года. В ходе обыска в их доме был изъят мобильный телефон с фотографиями инсценировки, подтверждающей убийство мужчины, а также приказ о назначении исполнителя преступления заместителем начальника подразделения в их организации, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.

Малова и Дударенко обвиняются в организации приготовления к убийству председателя религиозной общины по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении 70-летней Зои Маловой направлено в суд. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что 60-летний Александр Дударенко страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, сообщил сегодня "Интерфакс".

Часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает до 20 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертную казнь. Часть 1 статьи 30 УК РФ предполагает приготовление к преступлению а часть 3 статьи 33 УК РФ - организацию преступления и отдельного наказания не предусматривают.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена