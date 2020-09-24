Аналитики сочли покушение на главу кубанских евреев единичным случаем антисемитизма

24 сентября 2020, 02:05

Двое подозреваемых в попытке организации убийства руководителя еврейской общины Кубани, члены организации «Граждане СССР» арестованы на два месяца. Ситуация на Кубани вероятнее всего связана с межнациональным конфликтом, однако всплеска антисемитизма на юге России не зафиксировано, считает директор центра «Сова» Александр Верховский.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, двое адептов организации "По защите прав человека в СССР" решили нанять киллера, чтобы он убил их знакомого – председателя одной из религиозных общин. Правоохранители узнали о намерениях членов организации и решили инсценировать заказное убийство. Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено дело об организации приготовления к убийству.

Подозреваемые в организации покушения на убийство главы еврейской община Кубани имеют отношение к одному из самых агрессивных направлений секты "По защите прав человека в СССР" - "Граждан СССР", со ссылкой на религиоведа Романа Силантьева сообщил 23 сентября "Интерфакс".

На заседании 23 сентября Октябрьский райсуд Краснодара арестовал подозреваемых в организации убийства председателя религиозной общины на Кубани на два месяца, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В пресс-службе управления Следкома по Краснодарскому краю корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что пожилые жители Кубани Александр Дударенко и Зоя Малова подозреваются в организации приготовления к убийству 51-летнего председателя религиозной общины Юрия Ткача по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти. Подозреваемые являются членами незарегистрированного движения «Граждане СССР». По данным следствия, за выполненную работу исполнителю убийства обещали высокую должность в организации.

Дударенко называет себя председателем совета народных депутатов Краснодарского края, на эту должность его назначила руководитель организации Марина Мелихова, которая находится в СИЗО Краснодара в связи с обвинением по статье о публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Представители организации «Граждане СССР» в прошлом году приходили в краснодарскую синагогу и требовали встречи с раввином, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Федерации Еврейских общин России. Глава краснодарской общины Юрий Ткач встречался с лидером организации Мариной Мелиховой, было обращение в правоохранительные органы со стороны еврейской общины.

При этом в федерации уточнили, что не ожидали таких радикальных действий со стороны членов организации «Граждане СССР», как заказ на убийство. Представитель федерации отметил, что проявления антисемитизма в России и на юге страны - это единичные случаи.

«Президент (Федерации Еврейских общин России) Александр Борода назвал случившееся проявлением пещерного антисемитизма и попыткой нанести удар по сегодняшней многоконфессиональной и многонациональной России, где представители разных конфессий живут в мире и согласии», - сообщил сотрудник федерации, при этом, по предварительным данным заказчики были лично не знакомы с руководителем местной религиозной организации.

В Краснодарской еврейской общине от комментариев отказались.

Антисемитская деятельность напрямую не относятся к деятельности "Граждан СССР"

Движение «Граждане СССР» создалось «с низов» примерно пять лет назад, сообщил главный редактор «Свободных Медиа» Марк Небесный, чье издание следило за деятельностью организации.

«Когда мы изучали эту тему в редакции, мы не обнаружили какого-то основателя или вдохновителя. Всё начиналось у них с блогов либо роликов на YouTube, в которых достаточно фривольно толковались Конституция, законы РФ и другие правовые документы, которые завершали существование СССР как государства, правопреемником которого впоследствии стала Россия», - отметил Небесный.

Он подчеркнул, что создатели роликов утверждали, что Российской Федерации не существует, называли текущую власть «оккупационной», а государство — юридическим лицом.

«Создатели роликов находили проникшихся единомышленников, создавалась сеть последователей этой идеи. Дошло даже до того, что «Граждане СССР» организовали магазин паспортов СССР, визуально схожих с настоящими паспортами Союза, изготавливали номерные знаки для автомобилей, учреждали органы различных ветвей власти «СССР», создавали местные ячейки. Самой заметной ячейкой на Кубани стал краснодарский «Союз граждан СССР Прикубанского округа», руководителем которой стала предпринимательница и до некоторого времени адвокат Марина Мелихова», - сообщил главред.

Он отметил, что у этой ячейки имелся канал на YouTube, где они выкладывали записи заседаний, записывали видеообращения, снимали на видео «народный контроль» разных организаций, от банков до краснодарской синагоги. «Возможно, с синагогой был самый заметный перформанс. Группа «Граждан СССР» пришла к синагоге, пыталась попасть внутрь, призывала их изгнать из Краснодара. Видеоролик Тамары Орловой, ещё одной видной последовательницей «Граждан СССР», в итоге даже было удалено с YouTube по причине дискриминационных высказываний, а сама Орлова была арестована на семь суток», - рассказал Небесный.

Власти до последнего относились к этой организации снисходительно, действовали по мере поступления проблем, но в дальнейшем, видимо, терпение лопнуло, и была задержана и арестована предводительница ячейки Мелихова, затем в психиатрическую больницу была помещена Орлова, сообщил Небесный. Он добавил, что Тамара Орлова в своей речи для суда высказалась в отношении еврейской общины в Краснодаре в крайне некорректной форме, а эти утверждения публиковалось в группе «Граждан СССР», деятельность Орловой освещалась как часть деятельности этой организации.

«Тем не менее, я не думаю, что все последователи этой идеи разделяют позицию Орловой. Действительно, к синагоге приходила масса сторонников «Граждан СССР», но напрямую к воссозданию СССР, а именно эту цель преследуют «граждане», очевидно, высказывания Орловой не относятся. Сейчас в группе Орлову называют политической заключённой», - заключил Небесный.

Аналитики констатировали отсутствие всплеска антисемитизма на юге России

Директор центра «Сова» Александр Верховский не связывает убийство раввина в Буйнакске и угрозы в адрес волгоградской общины с организацией убийства председателя еврейской общины на Кубани.

66-летний председатель иудейской общины Буйнакска Изгиягу Пашаев был избит 13 марта. От полученных травм мужчина позже скончался в больнице. Подозреваемый арестован. Следствие рассматривает бытовой конфликт как основную версию нападения на него, с этим мнением согласен и руководитель иудейской общины Дагестана. Причиной драки стала бытовая ссора, уверены его соседи и знакомые. По их словам, у Пашаева не было врагов, и речи об антисемитизме быть не может. В августе председатель Совета Волгоградского еврейского Общинного центра Яэль Иоффе сообщила, что на рабочий адрес электронной почты общины поступило письмо с угрозами. Правоохранители установили авторов письма.

«Наверное, эти события не из одного ряда. В Краснодаре была история, когда члены этой организации приходили в местный еврейский центр и беседовали там с раввином и сняли это на видео и выложили его, все было мирно тогда. Они, конечно, в агитационных целях это использовали, это выглядело немного нелепо […] то, что это дошло до каких-то реальных действий – это довольно неожиданно, потому что эти «Граждане СССР» ранее до насилия не доходили, они больше насчет поговорить», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Верховский.

Он признал, что покушение на представителя еврейской общины не обязательно связано с антисемитизмом, по мнению эксперта, могла быть какая-то другая причина, но больше он склоняется к межнациональной версии. «Этот эпизод действительно нуждается в расследовании. Сколько было случаев, когда имама убивают, а потом оказывается, что это не из-за исламофобии, а из-за конфликта внутри ислама, в иудаизме до этого не доходит, конечно. Но тут я не сомневаюсь, что это на почве антисемитизма, потому что эти «Граждане СССР» начитались разных книжек, с ними все ясно», - заключил Верховский.

Волгоградский журналист Ефим Шустерман также отрицает факт того, что на юге России вспышка антисемитизма, поскольку нетерпимость к евреям существует всегда в разных проявлениях.

«Она затихает, обостряется, это даже не зависит от какой-то обстановки, а от конкретных людей, которые его проявляют. В Волгограде в последнее время я не замечал каких-то резких проявлений, более того, я бы сказал, за исключением некоторых моментов, имеющих отношение к личностному характеру, все тихо», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Шустерман.

Он отметил, что исторически сложилось, что евреев обвиняют во всех проблемах. «Всегда люди ищут кого-то, на кого можно переложить какие-то проблемы, а евреи подходят для этих целей, потому что так было всегда. Поэтому не будем считать, что этот случай исключительный, очень часто многое зависит от межличностных отношений, мы же не знаем, может быть, эти люди не любили конкретно этих людей. Но евреям в России всегда нужно быть начеку», - резюмировал Шустерман.