Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону

01 октября 2022, 07:05

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Жильцы дома в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону, признанного аварийным и отключенного от сетей, пожаловались на нарушение своих прав, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы ростовчан.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября жильцы дома № 4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону выстроились у подъездов со свечами и пустыми ведрами, протестуя против того, что уже трое суток отключены вода и электричество. Люди организовали круглосуточное дежурство, чтобы им не отключили ещё и газ. 4 сентября жители дома вновь помешали сотрудникам газовой службы отключить подачу газа. По мнению юриста, признание дома аварийным не является основанием для отключения от сетей.

Ростовский областной суд 25 апреля отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта. Отключение дома от ресурсов началось после того, как глава Пролетарского района Егор Долматов разослал 31 августа руководителям коммунальных служб письмо, в котором указал, что кассационный суд 30 августа подтвердил законность постановления администрации Ростова-на-Дону.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ростовского Следкома Аслану Хуаде проверить обращение жителей аварийного дома №4 в Кривошлыковском переулке, говорится в сообщении, опубликованном 30 сентября на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что жительница Ростова-на-Дону сообщила в соцсетях об износе дома на 54%. По ее мнению, дом подлежит ремонту и признан аварийным незаконно. После того, как жильцы дома обратились в суд с иском о признании решения незаконным, администрация ввела режим ЧС и отключила дом от коммунальных сетей.

В феврале этого года Бастрыкин уже требовал доложить ему о конфликте между жильцами дома и ростовскими властями, пишет 1rnd.ru.

"Кавказский узел" также писал, что Александр Бастрыкин в начале сентября поручил разобраться с жалобами жителей "Дома актеров" в Ростове-на-Дону, признанного аварийным.

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