Жильцы ростовского "Дома актеров" добились реакции Бастрыкина на проблемы с переселением

11 сентября 2022, 05:52

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Уже много лет жители "Дома актеров" в Ростове-на-Дону, признанного аварийным, ожидают переселения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после обращения жильцов поручил разобраться с тем, какие меры принимаются для решения их проблемы.

Дом 270 по улице Максима Горького в Ростове-на-Дону, известный как "Дом актера", стал маневренным еще в 1984 году, после пожара.

Аварийным и подлежащим реконструкции его признали только недавно. Жильцы дома пожаловались на аварийное состояние дома в марте 2021 года, причем они заявили, что уже 10 лет власти обещают сделать ремонт, но не делают, пишет 10 сентября donday.ru.

После жалоб президенту дело "Дома актеров" взял под контроль Александр Бастрыкин. Власти Ростова-на-Дону начали искать подрядчика для ремонта дома, но так и не нашли их и заключили контракт на консервацию здания. К концу текущего года планируется, что пятиэтажку укрепят, что, по замыслу чиновников, должно защитить ее от разрушения до тех пор, пока не начнутся восстановительные работы.

На этот раз Александр Бастрыкин поручил представить доклад о мерах, которые принимает следствие для разрешения проблем жильцов "Дома актера". "СМИ сообщили о проблемах с переселением ряда жителей. Нескольким семьям предложили переехать в другое маневренное жилье, а горожане всеми способами пытались получить квартиры по соцнайму", - говорится в сообщении Следкома.

Также ведомство отметило, что "руководителю департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Ростова направили представление с требованием принять меры для устранения нарушений прав жильцов".

Комментариями властей Ростова-на-Дону по поводу ситуации с "Домом актеров" "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд 25 апреля отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта. Отключение дома от ресурсов началось после того, как глава Пролетарского района Егор Долматов разослал 31 августа руководителям коммунальных служб письмо, в котором указал, что кассационный суд 30 августа подтвердил законность постановления администрации Ростова-на-Дону. В начале сентября жильцам дома отключили свет, воду, она организовали круглосуточное дежурство, чтобы им не отключили еще и газ.

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