Юрист счел незаконным отключение аварийного дома в Ростове-на-Дону от сетей

07 сентября 2022, 03:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отключение признанного аварийным дома в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону от сетей связано с их неисправностями, заявили в городской администрации. Признание дома аварийным - не основание для отключения от сетей, жильцов такого дома власти обязаны расселить, отметил юрист Владислав Уколов.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября жильцы дома № 4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону выстроились у подъездов со свечами и пустыми ведрами, протестуя против того, что уже трое суток отключены вода и электричество. Люди организовали круглосуточное дежурство, чтобы им не отключили ещё и газ. 4 сентября жители дома вновь помешали сотрудникам газовой службы отключить подачу газа.

Ростовский областной суд 25 апреля отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта. Отключение дома от ресурсов началось после того, как глава Пролетарского района Егор Долматов разослал 31 августа руководителям коммунальных служб письмо, в котором указал, что кассационный суд 30 августа подтвердил законность постановления администрации Ростова-на-Дону.

Администрация Ростова-на-Дону прояснила ситуацию с отключением газа, воды и электричества в доме №4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону, который был признан аварийным. По данным чиновников, при проверке сетей выявлены дефекты в системах электроснабжения и водоснабжения, а именно неисправности в распределительном электрощитке и течь в подводящем трубопроводе холодной воды, пишет "161.ru".

Что касается газоснабжения, то причиной отключения чиновники назвали «аварию на подземном газопроводе на пересечении 32-й Линии и 2-й Лекальной». Газ в доме пропал 4 сентября, однако сотрудники газовой службы пытались перекрыть подачу топлива еще 31 августа, одновременно с работниками электросетей и Водоканала.

Корреспондент "Кавказского узла" обратился за комментариями в департамент градостроительства и ЖКХ Ростова-на-Дону, однако там не нашлось компетентных сотрудников для комментария. В отделе ЖКХ администрации Пролетарского района, в котором расположен аварийный дом, также не нашли компетентного сотрудника для комментария.

Жительница дома на условиях анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 6 сентября, что платежки за свет, воду и газ ей продолжают поступать. "Последняя платежка датирована сентябрем, то есть когда дом уже признан аварийным", - рассказала она.

Что касается требования жильцов отменить решение о признании дома аварийным, то по ее словам, жильцы не хотят переселяться, так как «их все устраивает».

Юрист, специализирующийся на вопросах ЖКХ, гендиректор энергетической компании «Правозащитник» Владислав Уколов считает, что отключение газа после судебного решения о признании дома аварийным является незаконным.

«Признание дома аварийным - не основание для отключения газа и электричества. Основанием для этого может быть только то, что присутствует аварийность сетей... Но и в этом случае отключают исключительно до устранения проблемы… Здесь очевидное нарушение Жилищного кодекса, а также нарушение прав людей – управляющая компания, предоставляющая услуги людям, не работает», - заявил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если дом признан аварийным, то, согласно действующему жилищному законодательству, люди не имеют права жить в нем. «Если дом признан аварийным, то жильцы сразу должны быть расселены. Государство обязано обеспечить жильцов новым жильем… Жить в аварийном доме люди не могут. Но их и выгнать их не могут, пока не предоставят новое жилье… И люди живут… К большему сожалению, законодательство не идеальное», - сказал Уколов.

Напомним, проблемы у жильцов начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству в доме появилась трещина. Она образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году жильцов предупредили о переселении, но владельцы примерно 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде.

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