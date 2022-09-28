28 сентября 2022, 01:55

Житель Ростовской области обвинен в дискредитации военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жителя Зерноградского района Николая Нестеренко, обвиненного в дискредитации российских военных, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. Так, 21 сентября стало известно, что суд назначил штраф жительнице Неклиновского района Марии Буценко, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

В суд поступило дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Николая Нестеренко, сообщило 27 сентября издание "Кавказ.Реалии"*.  Что именно совершил обвиняемый, не сообщается.

Дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) в отношении Нестеренко поступило в суд 26 сентября, следует из карточки дела на сайте Зерноградского райсуда Ростовской области. Дата его рассмотрение еще не назначена. 

 Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Ростовской области обвинен в распространении фейков об армии", "Картинка в соцсети обернулась для ростовчанина штрафом за дискредитацию армии", "Анастасия Шевченко уехала из России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 сентября 2022, 00:57

  • Премьер Дагестана повторил тезис Меликова о зарубежных организаторах протестов

    Протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за рубежа, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, заявил участник совещания в Миннаце Дагестана.

27 сентября 2022, 23:59

27 сентября 2022, 23:12

27 сентября 2022, 22:25

  • Армянские политологи объяснили отказ Армении участвовать в учениях ОДКБ

    Отказ Армении от участия в учениях ОДКБ - политический демарш, связанный с невыполнением военно-политическом блоком своих обязательств, заявили политологи Александр Искандарян и Ара Папян. Напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе не является подлинной причиной отказа от участия в учениях, так как в них планировалось задействовать лишь небольшое число стрелковых подразделений, указал военный эксперт Роберт Назарян.

27 сентября 2022, 21:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи