Житель Ростовской области обвинен в дискредитации военных

28 сентября 2022, 01:55

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Дело жителя Зерноградского района Николая Нестеренко, обвиненного в дискредитации российских военных, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. Так, 21 сентября стало известно, что суд назначил штраф жительнице Неклиновского района Марии Буценко, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

В суд поступило дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Николая Нестеренко, сообщило 27 сентября издание "Кавказ.Реалии"*. Что именно совершил обвиняемый, не сообщается.

Дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) в отношении Нестеренко поступило в суд 26 сентября, следует из карточки дела на сайте Зерноградского райсуда Ростовской области. Дата его рассмотрение еще не назначена.

Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

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