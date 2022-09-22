22 сентября 2022, 04:37

Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию армии

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Суд назначил штраф жительнице Неклиновского района Марии Буценко, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. В сентябре стало известно, что жителю Ростова-на-Дону Олегу Миленко было назначено административное наказание по статье о дискредитации российской армии.

Неклиновский райсуд оштрафовал по статье о дискредитации российских Вооруженных сил Марию Буценко, сообщили 21 сентября "Кавказ.Реалии"*. Что именно совершила Буценко и сумма штрафа не уточняются.

Дело Буценко по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 19 сентября, в тот же день было вынесено "постановление о назначении административного наказания", следует из карточки дела на сайте Неклиновского райсуда. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев Буценко или ее представителей относительно решения суда не поступало.

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Картинка в соцсети обернулась для ростовчанина штрафом за дискредитацию армии", "Военный из Ростовской области обвинен в распространении фейков об армии", "Анастасия Шевченко уехала из России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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