Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию армии

22 сентября 2022, 04:37

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Суд назначил штраф жительнице Неклиновского района Марии Буценко, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. В сентябре стало известно, что жителю Ростова-на-Дону Олегу Миленко было назначено административное наказание по статье о дискредитации российской армии.

Неклиновский райсуд оштрафовал по статье о дискредитации российских Вооруженных сил Марию Буценко, сообщили 21 сентября "Кавказ.Реалии"*. Что именно совершила Буценко и сумма штрафа не уточняются.

Дело Буценко по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 19 сентября, в тот же день было вынесено "постановление о назначении административного наказания", следует из карточки дела на сайте Неклиновского райсуда. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев Буценко или ее представителей относительно решения суда не поступало.

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