03 сентября 2022, 23:42

Суд признал ростовчанина виновным в дискредитации армии

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Жителю Ростова-на-Дону Олегу Миленко назначено административное наказание по статье о дискредитации российской армии.

"Кавказский узел" писал, что в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Олега Миленко виновным в дискредитации армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Суд признал Миленко виновным в нарушении статьи 20.3.3 КоАП РФ. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела, опубликованной на сайте Кировского районного суда. 

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Картинка в соцсети обернулась для ростовчанина штрафом за дискредитацию армии", "Военный из Ростовской области обвинен в распространении фейков об армии", "Анастасия Шевченко уехала из России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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