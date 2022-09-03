Суд признал ростовчанина виновным в дискредитации армии

03 сентября 2022, 23:42

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Жителю Ростова-на-Дону Олегу Миленко назначено административное наказание по статье о дискредитации российской армии.

"Кавказский узел" писал, что в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Олега Миленко виновным в дискредитации армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Суд признал Миленко виновным в нарушении статьи 20.3.3 КоАП РФ. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела, опубликованной на сайте Кировского районного суда.

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