Жители Нагорного Карабаха почтили память жертв осенней войны

27 сентября 2022, 23:59

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Более 10 тысяч человек поучаствовали в крестном ходе, почтив память жертв карабахской войны 2020 года во вторую годовщину ее начала. Родные погибших опасаются, что из-за роста цен их пенсий и пособий не хватит, чтобы обеспечить семьи.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2021 года в Ереване и Степанакерте прошли памятные факельные шествия, посвященные первой годовщине с начала карабахской войны 2020 года. Война в Нагорном Карабахе стала неожиданностью для мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, а обрывочную информацию о судьбе близких получать от их сослуживцев, рассказали тогда опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана. 27 сентября 2021 года в Нагорном Карабахе была объявлена минута молчания в память о жертвах, а Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви провела во всех храмах панихиду по душам погибших. Жители Степанакерта посетили Мемориальный комплекс, где похоронены погибшие во всех карабахских войнах, и возложили цветы к могилам и к вечному огню.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В память о погибших воинах и мирных граждан в третьей карабахской войне в Степанакерте сегодня прошел Крестный ход, участие в котором приняли более 10 тысяч человек. Организаторами акции выступили правительство и духовенство Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ровно в 11.00 по местному времени (10.00 мск) в Степанакерте и по всему Нагорному Карабаху прозвонили церковные колокола, и все жители республики, независимо, того, где находились, почтили минутой молчания память жертв 44-дневной войны. На одну минуту в Степанакерте и в других населенных пунктах транспортное и пешеходное движение остановилось.

Крестный ход начался от церкви Святого Акопа в Степанакерте. Перед его началом к собравшимся во дворе церкви обратился заместитель предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви (АЦЦ) отец Саак Шакарян. Он призвал «почтить память о погибших героях и мирных граждан в третьей Арцахской (карабахской) войне минутой молчания».

После этого состоялась совместная молитва, а затем Крестный ход направился по центральному проспекту к Степанакертскому мемориальному комплексу. В шествии, кроме представителей общественных организаций участвовали высшее руководство, члены правительства и парламента, учащиеся всех образовательных учреждений. Во главе шествия представители Арцахской епархии ААЦ несли иконы и Евангелие, а молодежь - фотографии всех погибших воинов и мирных жителей во всех трех карабахских войнах.

«На Мемориальном комплексе, кроме возложения цветов к могилам погибших героев, архимандрит Саак Шакарян провел освящение памятника в память о погибших в 44-дневной войне и церемонию поминовения героев-мучеников арцахских (карабахских) войн», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Арцахской епархии ААЦ.

Крестный ход прошел организованно и без нарушений правопорядка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Учитывая протяженность колонны людей, по нашим приблизительным подсчетам, в Крестном ходе приняли участие более 10 тысяч человек», - отметил он.

По словам Тадевосяна, «после войны 2020 года в мероприятии в Степанакерте впервые участвует такое большое количество людей».

По данным «Союза родственников погибших и пропавших без вести в третьей арцахской войне», в результате осенней войны 2020 года без вести пропавшим числится 51 житель Нагорного Карабаха, из них 20 – гражданские лица.

По словам руководителя Союза Армена Асряна, «в начале года без вести пропавших было 53, но в течение последних месяцев, с помощью ДНК- анализа удалось определить личности двух военнослужащих».

«В ходе первой карабахской войны без вести пропали до 800 жителей Арцаха (Нагорного Карабаха), из них 250 – это добровольцы и военные», - сказала председатель «Союза родственников пропавших без вести в первой карабахской войне» Вера Григорян.

В Спасательной службе по ЧС при МВД Нагорного Карабаха сообщили, что из-за отказа азербайджанской стороны четвертый месяц армянская сторона не может проводить поиск останков военнослужащих на территориях, где шли бои, и территориях, переданных под контроль Азербайджана.

Вдова погибшего военнослужащего Армине Х. рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что по госпрограмме в новостройках в Степанакерте семье выделили квартиру как многодетной семье погибшего воина. Она отметила, никаких бытовых трудностей пока не испытывает, однако «ее пугает, что на зиму придется потратить большее, чем планировалось».

«Пенсию как вдова, и пособия детям мы получаем своевременно. До сих пор не испытывали трудностей. Но в последнее время все дорожает – продукты питания, коммунальные услуги, обновки и обувь. На зиму детям придется всю одежду обновить, так как растут. Денег на питание тоже уходит больше, чем планируется. Я боюсь, что нам не хватит. Я уже прикидываю, на чем можно будет экономить», - сказала Армине.

Жительница Степанакерта Оля Давтян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что потеряла мужа в первую карабахскую войну. Она сказала, что одна вырастила детей, женила, а в ходе 44-дневной войны потеряла сына. По словам Давтян, она помогает растить внуков.

«В первую карабахскую войну у государства не было такой возможности помогать семьям погибших, как сейчас. Семьи погибших получают финансовую поддержку, однако с учетом того, что все дорожает, приходится в любом случае экономить. Пока что особых трудностей не испытываем, но понимаем, что надо что-то откладывать, хотя бы на отопительный сезон», - сказала она.

Давтян добавила, что «все бытовые проблемы преодолимы, людей больше всего волнует вопрос безопасности и мирного будущего для детей».

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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