Омбудсмен Армении раскритиковала действия полиции

04 мая 2022, 14:08

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Полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно, ряд активистов получили телесные повреждения и переломы, заявила омбудсмен Кристине Григорян.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля в Армении оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна после того, как он заявил о готовности "снизить планку" по карабахскому вопросу. 3 мая активисты объявили о проведении в Ереване акций неповиновения. Сегодня утром эти акции продолжились. В частности протестующие перекрыли грузовиками Киевский мост, а силовики задерживать участников протестов. По данным на 11.00 [10.00 мск] за неповиновение полиции задержаны 24 активиста.

Группа оперативного реагирования офиса омбудсмена посетила более 125 задержанных в восьми полицейских участках Еревана, и свыше 10 человек в полицейских участках Гегаркуника, разъясняя задержанным сторонникам оппозиции их права, сообщила омбудсмен Армении Кристине Григорян.

"Помимо процессуальных нарушений при административном задержании, зафиксированы случаи применения неправомерной силы при задержании. Подчас участников протестных акций волокли к машинам, причиняя им телесные повреждения, в том числе переломы. Полиция необоснованно выкручивала руки задержанным, сопровождая их к машине головой вниз. Жалобы на чрезмерную агрессию, в основном, были на отряд "черных беретов" полицейского спецназа", - перевел ее слова в сообщении в соцсети Facebook*. корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен также добавила, что отмечены случаи задержаний участников акции протеста за несоблюдение требования полиции, несмотря на то, что активисты исполнили требования силовиков и разблокировали улицы. "Подобные случаи задержания незаконны", - подчеркнула она.

Сотрудник полиции должен быть в форме со знаками идентификации, в частности, у него должен быть шеврон с именем и фамилией сотрудника силового ведомства. "Гражданин должен иметь возможность идентифицировать сотрудника, который его задержал. Были случаи задержания сотрудниками в штатском, которые действовали агрессивно", - указала Григорян.

"Кавказский узел" также писал, что 2 мая Григорян указала на нарушения при задержании активистов. В частности. на акциях протеста в Ереване сторонников оппозиции задерживают без объяснения причин, их не информируют об их правах. Офис омбудсмена также зафиксировал случаи превышения силовиками полномочий и насилия в отношении активистов. Акции протеста носят мирный характер. массовые задержания оппозиционеров необоснованны, указала 3 мая оппозиция.

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