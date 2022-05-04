Участники во время протестной акции в Ереване. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

04 мая 2022, 11:27

Число задержанных на протесте в Ереване возросло до 24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протестующие в Ереване в масках с лицом Никола Пашиняна вышли на проезжую часть и потребовали их задержать, символизируя тем самым арест премьер-министра. Силовики также подвергли приводам участников блокировок улиц. Общее число задержанных возросло до 24, сообщили в полиции. 

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 апреля в Армении оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна после того, как он заявил о готовности "снизить планку" по карабахскому вопросу. 3 мая активисты объявили о проведении в Ереване акций неповиновения. Сегодня утром эти акции продолжились. В частности протестующие перекрыли грузовиками Киевский мост, а силовики задерживать участников протестов. По данным на 10.30 [09.30 мск] были задержаны семь человек.

По данным на 11.00 часов по времени Еревана [10.00 мск] в местные полицейские участки доставлены 24 активиста, сообщил начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Всем задержанным вменяется статья 182 КоАП Армении ("неподчинение законному требованию полиции"), уточнил он.

Оппозиция продолжает перекрывать улицы в разных частях Еревана. На Площади Республики полиция задержала активистов в масках, на которых было нанесено изображение Никола Пашиняна, и в кепках с надписью "Духов" (Смелей). Именно в такой кепке Никол Пашинян в 2018 принял участие в акции протеста, передал корреспондент "Кавказского узла".

Чтобы добиться отставки Пашиняна есть два пути: конституционный и правовой, заявил бывший глава Палаты адвокатов Ара Зограбян, который принял участие в акции протеста.

Конституционный способ отстранения Пашиняна заключается в общественном давлении, отметил он. "Правовым методом является арест Никола Пашиняна и привлечение его к ответственности за все содеянное", – заявил Зограбян корреспонденту "Кавказского узла".

После этого активисты в "масках Никола" вышли на проезжую часть улицы, другие участники акции стали кричать: "господа полицейские, арестуйте Никола". После этого силовики начали задерживать активистов. Ара Зограбян поблагодарил полицейских "за арест Никола Пашиняна", после аплодисментов активистов полиция задержала и самого Зограбяна, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"СМИ сообщили о гибели женщины после наезда машины из кортежа Пашиняна", "Активисты в Ереване указали на повышенную агрессию полиции при разгоне протеста", "Студенты Еревана выступили в поддержку Нагорного Карабаха".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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