Суд вернул дело Инала Джабиева в прокуратуру

19 сентября 2022, 20:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Цхинвальский горсуд сегодня решил возвратить дело Инала Джабиева на доследование в прокуратуру и отклонил просьбу защиты об отводе прокурора.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Цхинвальский горсуд постановил вернуть в прокуратуру дело о смерти Джабиева для устранения нарушений, удовлетворив ходатайство защиты Оксаны Сотиевой, вдовы Джабиева. Часть сведений, указанных в материалах дела, не подтверждены в обвинительном заключении, пояснила адвокат Сотиевой. Однако Верховный суд Южной Осетии отменил постановление Цхинвальского горсуда, признав его необоснованным и вернул дело в суд первой инстанции. 16 сентября судья отказался рассматривать вопрос о передаче дела на доследование, мотивировав решение отсутствием одного из подсудимых.

Суд постановил вернуть дело прокурору, отметив, что следователь в обвинительном заключении указал время преступления, обозначенное временем констатации смерти Джабиева. Основания, на которые ссылается следователь, должны подтверждаться доказательствами в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева. "Суд не может выходить за пределы обвинительного заключения – самостоятельно изучать какие-либо материалы дела с тем, чтобы изыскать дополнительные доказательства того, на что ссылается следствие", - сказала она.

Сегодня Цхинвальский горсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о возврате дела на доследование. Основанием для этого стало несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению, пояснил прокурор города Григорий Собаев. "Это два процессуальных документа, которые должны быть составлены в соответствии с законом и, следовательно, слово в слово повторять друг друга. Согласно предъявленным обвинениям, группой лиц Джабиев был спущен в подвальное помещение, где под давлением они пытались получить у него показания.Обвинение не изменилось, но в обвинительном заключении приведены совершенно другие доводы", - привело его слова ИА "Рес".

По словам прокурора, "согласно обвинительному заключению, четверо из семи подсудимых отвели Джабиева в спортивный зал, потому что ему стало плохо в кабинете", а "трое других подсудимых отвели Джабиева туда же для получения показаний под давлением". "Согласно заключению, это происходило в один и тот же день и час, что, конечно же, невозможно", - добавил гособвинитель. В обвинительном заключении также не указывается, что преступление совершалось группой лиц, что является отягчающим обстоятельством и наказание по данному преступлению гораздо строже, говорится в сообщении.

Адвокаты подсудимых сегодня заявили отвод Собаеву, однако суд отклонил просьбу защиты. проинформировало агентство.

Напомним, по делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков. В сентябре 2021 года горсуд Цхинвала потребовал от прокуратуры дополнить информацию в деле. Силовики, допрошенные 27 мая в суде, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, заявили они.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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