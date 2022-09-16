Продлен арест двум обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева

16 сентября 2022, 15:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Цхинвальский горсуд продлил на два месяца арест двум силовикам, Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву, обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева после допроса. Однако судья отказался рассматривать сегодня вопрос о передаче дела на доследование, мотивировав решение отсутствием одного из подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Цхинвальский горсуд постановил вернуть в прокуратуру дело о смерти Джабиева для устранения нарушений, удовлетворив ходатайство защиты Оксаны Сотиевой, вдовы Джабиева. Часть сведений, указанных в материалах дела, не подтверждены в обвинительном заключении, пояснила адвокат Сотиевой. Прокуратура пока не выполнила озвученное 1 августа судом требование устранить нарушения в деле о смерти Инала Джабиева, так как материалы дела из суда еще не пришли, сообщил 28 августа прокурор Южной Осетии. Виновные в смерти Джабиева остаются безнаказанными уже два года, указали пользователи Telegram.

Суд постановил вернуть дело прокурору, отметив, что следователь в обвинительном заключении указал время преступления, обозначенное временем констатации смерти Джабиева. Основания, на которые ссылается следователь, должны подтверждаться доказательствами в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева. "Суд не может выходить за пределы обвинительного заключения – самостоятельно изучать какие-либо материалы дела с тем, чтобы изыскать дополнительные доказательства того, на что ссылается следствие", - сказала она.

В ходе сегодняшнего судебного заседания по делу о смерти Инала Джабиева было рассмотрено ходатайство о продлении ареста подсудимым Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву, у которых 22 сентября истекают сроки нахождения под стражей. Сторона защиты на суде ходатайствовала об изменении меры пресечения своим подзащитным на более мягкое наказание "поскольку основываясь лишь на одной тяжести обвинения нельзя содержать подсудимых под стражей в течение столь долгого времени", однако суд продлил им срок ареста на два месяца, сообщило сегодня ИА "Рес".

Суд в Цхинвале не стал рассматривать вопрос об отправке дела на доследование в прокуратуру, так как на заседании не было одного из обвиняемы Заура Гогичаева, который, по словам защиты, отсутствовал по состоянию здоровья. При этом стороны по делу были согласны продолжить судебное заседание без одного из подсудимых, однако судья счел, что в таком случае будет нарушен принцип процессуального права, говорится в публикации. Следующее заседание суда намечено на 10.00 19 сентября.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев распорядился в кратчайшие сроки вернуть уголовное дело о смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева на доследование в Генпрокуратуру. "Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу может быть разное мнение? Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой", – привел слова Гаглоева 15 сентября "Спутник Южная Осетия".

Верховный суд Южной Осетии отменил постановление Цхинвальского горсуда о возврате дела Джабиева в прокуратуру. Верховный суд признал это постановление необоснованным и вернул его в горсуд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщило издание.

Напомним, по делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков. В сентябре 2021 года горсуд Цхинвала потребовал от прокуратуры дополнить информацию в деле. Силовики, допрошенные 27 мая в суде, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, заявили они.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.