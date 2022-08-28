За два года после смерти Джабиева суд не установил виновных

28 августа 2022, 15:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура пока не выполнила озвученное 1 августа судом требование устранить нарушения в деле о смерти Инала Джабиева, так как материалы дела из суда еще не пришли, сообщил сегодня прокурор Южной Осетии. Виновные в смерти Джабиева остаются безнаказанными уже два года, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Цхинвальский горсуд постановил вернуть в прокуратуру дело о смерти Джабиева для устранения нарушений, удовлетворив ходатайство защиты Оксаны Сотиевой, вдовы Джабиева. Часть сведений, указанных в материалах дела, не подтверждены в обвинительном заключении, пояснила адвокат Сотиевой. По ее словам, неизвестно, в какие сроки прокуратура исправит нарушения, поскольку перестала действовать норма, согласно которой ведомство должно в течение пяти дней устранить нарушения и повторно направить дело в суд.

Суд постановил вернуть дело прокурору, отметив, что следователь в обвинительном заключении указал время преступления, обозначенное временем констатации смерти Джабиева. Основания, на которые ссылается следователь, должны подтверждаться доказательствами в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева. "Суд не может выходить за пределы обвинительного заключения – самостоятельно изучать какие-либо материалы дела с тем, чтобы изыскать дополнительные доказательства того, на что ссылается следствие", - сказала она.

Дело о смерти Джабиева пока не поступило в Генпрокуратуру, так как оно еще находится в судебных органах, сообщил сегодня и.о. генпрокурора Южной Осетии Сергей Битиев. "Дело находится в суде, оно не передано в генпрокуратуру, потому комментарии пока мы не можем давать", - приводит его слова ИА "Рес".

В июне президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил на встрече с и.о. генпрокурора Сергеем Битиевым, что виновные в смерти Джабиева должны быть наказаны. «Мы должны довести это дело до логического законного конца», – цитирует Гаглоева агентство.

В мае, в связи с тем, что президентом стал Алан Гаглоев, Оксана Сотиева предположила, что начнется объективное расследование дела об убийстве ее супруга. "Мы планируем ходатайствовать о возврате дела в прокуратуру на доследование", - сказала она.

О том, что сегодня два года со дня смерти Джабиева, напомнили в своей публикации администраторы Telegram-канала "БОНВ[Ӕ]РНОН". "Два года назад в Цхинвале, в результате пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, умер Инал Джабиев", - говорится в публикации.

Авторы некоторых комментариев к публикации выразили надежду, что виновные будут наказаны после того, как в мае президентом Южной Осетии стал Алан Гаглоев. "Я думаю, Алан без внимания это так не оставит. Он пока в дела и должность президента разберётся... Дайте ему ещё немного времени, все же не так просто", - написал Zaurbek G. "Уверен, что виновных установят, хотя они и так известны, и будут наказаны. Дайте Гаглоеву немного времени", - призвал GSN

"Железо куют, пока оно горячее, потом бесполезно уже долбить по нему", - скептически заметила Марина Догузова "Два года прошло, там и дальше время пройдёт и потом вовсе и писать даже не будут об этом", - поделился опасением Zali.

Напомним, по делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков. В сентябре 2021 года горсуд Цхинвала потребовал от прокуратуры дополнить информацию в деле. Силовики, допрошенные 27 мая в суде, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, заявили они.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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