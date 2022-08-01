Суд обязал прокуратуру устранить нарушения в деле о смерти Джабиева

01 августа 2022, 14:50

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Цхинвальский горсуд вернул прокуратуре дело о смерти Инала Джабиева, потребовав устранить нарушения в нем. Часть сведений, указанных в материалах дела, не подтверждены в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд продлил на два месяца срок ареста двух обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева - Ацамаза Наниева и Алана Багаева.

По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков. В сентябре 2021 года горсуд Цхинвала потребовал от прокуратуры дополнить информацию в деле. Силовики, допрошенные 27 мая в суде, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, заявили они.

Цхинвальский горсуд сегодня постановил вернуть дел о смерти Джабиева в прокуратуру для устранения нарушений, удовлетворив ходатайство защиты Оксаны Сотиевой, вдовы Джабиева. Защита пояснила, что в материалах уголовного дела есть нарушения Уголовно-процессуального кодекса. В частности, в материалах говорится, что смерть Джабиева констатирована прибывшими врачами, "но какими именно врачами, в каком здании была констатирована смерть, из материалов обвинительного заключения не следует", указала защита.

В свою очередь защита обвиняемых и сами обвиняемые высказались против возвращения уголовного дела прокурору. Однако суд вынес постановление о возврате дела прокурору, отметив, что следователь в обвинительном заключении указал время преступления, обозначенное временем констатации смерти Джабиева. Также, согласно постановлению, Багаев и Наниев остаются под стражей, а остальные пять обвиняемых – под подпиской о невыезде, сообщает ИА "Рес".

Основания, на которые ссылается следователь, должны подтверждаться доказательствами в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева Фатима Гатагонова. "Краткое содержание этих доказательств или перечень лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей, должны быть указаны в обвинительном заключении. Суд не может выходить за пределы обвинительного заключения – самостоятельно изучать какие-либо материалы дела с тем, чтобы изыскать дополнительные доказательства того, на что ссылается следствие", - сказала она.

По ее словам, пока неизвестно, в какие сроки прокуратура исправит нарушения, поскольку перестала действовать норма, согласно которой ведомство должно в течение пяти дней устранить нарушения и направить дело в суд. "В настоящее время прокуратура пятидневным сроком не ограничена, и в какое время дело будет направлено в суд, пока нельзя сказать", – приводит слова Гатагоновой "Sputnik Осетия".

Напомним, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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