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05:02, 27 июля 2025

Власти Южной Осетии заявили о попытках вербовки молодежи иностранными спецслужбами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецслужбы иностранных государств, по данным МВД Южной Осетии, посредством соцсетей и мессенджеров пытаются вербовать молодежь для совершения преступлений.

МВД Южной Осетии сообщило о зафиксированных попытках вербовки несовершеннолетних жителей республики зарубежными спецслужбами, которые осуществляются посредством социальных сетей и мессенджеров, в том числе Telegram.

По данным ведомства, спецслужбы иностранных государств пытаются вовлечь несовершеннолетних жителей Южной Осетии в группы под видом участия в патриотическом движении или поддержки национальных интересов, а на самом деле склоняют их к совершению противоправных действий. При этом МВД отметил, что таким каналом является ресурс под названием "Аллон Легион", пишет 26 июля государственное информационное агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в сообщении МВД утверждается, что "злоумышленники" пытаются формировать у молодежи деструктивное поведение, завлекая обещаниями быстрого заработка и престижа. Они дают им рекомендации касательно внешнего вида, мест совершения преступлений, выбора объектов нападения и методов его осуществления.

Ведомство призвало родителей контролировать активность детей в интернете.

Отметим, что в Telegram канал с таким названием не найден, как и поиске в поисковике Google.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Южной Осетии был арестован сотрудник госпредприятия, который обвинен в передаче секретных сведений грузинской разведке. Еще пятерым жителям республики КГБ объявило предостережение.

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Автор: "Кавказский узел"

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