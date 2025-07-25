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22:52, 25 июля 2025

Медсестры на митинге в Цхинвале потребовали повышения зарплат

Протестующие медсестры во дворе РММЦ. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Средний медицинский персонал Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии собрал стихийный митинг, требуя индексации зарплат. Президент Алан Гаглоев приехал на акцию и пообещал разрешить ситуацию.

Медсестры РММЦ сегодня утром объявили забастовку и вышли на митинг во дворе учреждения, заявляя о несогласии с системой индексации зарплат. По словам протестующих, повышение зарплат коснулось только старшего и младшего медицинского персонала, но не среднего.  

Руководство заявило недовольным, что "на такой системе оплаты настаивает Россия", рассказала медсестра детской больницы Ирина корреспонденту "Кавказского узла". 

"Говорят, по закону у нас в республике должно быть трудоустроено 500 медсестер, а у нас их 800, и поэтому именно нам не поднимают зарплату, иначе придется уволить 300 медсестер. Обидно от несправедливости, когда младшие по должности получают больше меня, а я работаю не меньше, и ответственности на мне больше. Когда приходишь в магазин, там не спрашивают, кто ты, медсестра или санитарка. Там для всех цены одинаковые", - сказала Ирина.

Сейчас в среднем медсестры и санитарки получают от 25 до 30 тысяч рублей. По словам протестующих, с учетом последних постановлений зарплата повысилась только у младшего медицинского персонала, но не у среднего, и в итоге суммы зарплат медсестер и санитарок сравнялись.

Первыми к протестующим пришли представители парламентской оппозиции: депутаты партии "Единая Осетия" во главе с председателем партии Ацамазом Бибиловым, а также глава парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев. Позже в РММЦ прибыл президент Алан Гаглоев. 

Медсестры рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что Алан Гаглоев начал разговор с собравшимися во дворе РММЦ с замечаний и обвинений.

"Он каждую из нас отдельно спрашивал, почему мы на улице стоим, почему не на рабочем месте. Говорил, что мы еще ничего не знаем и так "мутим ситуацию". В коллективах тоже очень напряженная ситуация, многие обвиняют нас в том, что мы против санитарок. Включая, кстати, президента, он нас тоже обвинил в этом сегодня. Но мы не против них, пусть у них будет и 30, и 40, и 50 тысяч, но нам пусть тоже поднимут зарплату, как и им", - сказала медсестра РММЦ Фатима.

Позже президент и некоторые из протестующих встретились в зале совещаний РММЦ. Во встрече также принял участие министр труда и социальной защиты РЮО Олег Гаглоев. Он снова объяснил сотрудникам РММЦ, что суммы зарплат закладываются Россией каждый год, когда выделяются деньги, однако логику такого распределения он также объяснить не смог. 

После встречи митингующим сообщили, что президент пообещал до конца следующей недели разрешить ситуацию.

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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