Организаторы шествия против передачи России госдачи в Пицунде сочли акцию успешной

18 сентября 2022, 09:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В шествии молодежи в Сухуме против ратификации соглашения о передаче России госдачи в Пицунде участвовало около сотни активистов, заявили организаторы акции. Они отметили массовую поддержку горожан и пообещали, что в следующий раз участников будет еще больше.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста молодежи в Сухуме 17 сентября призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи "Пицунда". Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги. 5 сентября группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме, призвав власти республики отстаивать национальные интересы.

Около ста человек стали участниками шествия молодежи в Сухуме против передачи России госдачи в Пицунде, "это в пять раз больше, чем вышло на улицы в прошлый раз", отчитались организаторы акции в группе Ҳараҳпицунда в Telegram 17 сентября. "Но свою поддержку высказали сотни, если не тысячи. Мы стояли на улицах своего города, зная, что не одни, потому что почти из каждой проезжающей машины нам махали, сигналили или кричали благодарности. Когда мы проходили мимо кафе и ресторанов, нам из них аплодировали, угощали водой. В следующий раз нас будет еще больше. Мы будем делать все возможное, чтобы отстоять Пицунду", - сказано в публикации.

Напомним, участники акции потребовали от депутатов не ратифицировать соглашение о передаче госдачи России. "Конституция Абхазии гласит, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Республике Абхазия является ее народ. Считаем принципиально важным выразить свою волю демократическим путём, чтобы наши законные представители - депутаты Народного собрания - приняли важное для нашего государства решение исходя из интересов абхазского народа", - говорилось в пресс-релизе акции, размещенном в группе "Ҳараҳпицунда" в Telegram.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.