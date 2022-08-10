Журналисты оценили влияние ситуации с госдачей "Пицунда" на абхазское общество

10 августа 2022, 04:44

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Общество возмутил кулуарный характер соглашение о передаче России госдачи "Пицунда", тем более подобные сделки уже заключались, отметили журналисты Антон Кривенюк и Изида Чаниа. Народное собрание Абхазии рассмотрит вопрос повторного обращения в Конституционный суд по вопросу дачи после каникул, отметил депутат Леонид Лакербая, однако его коллега Кан Кварчия считает, что важность вопроса заставит народных избранников собраться раньше.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии. 3 августа Конституционный суд вернул в парламент Абхазии запрос о передаче госдачи и предложил депутатам изложить в обращении свою позицию по поставленному вопросу. 5 августа депутаты заявили, что еще не приняли решение, обращаться ли повторно в Конституционный суд.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии его отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил.

Опрошенные 9 августа корреспондентом "Кавказского узла" абхазские журналисты отметили, что ситуация с госдачей "Пицунда" взволновала местное общество.

Журналист Антон Кривенюк отметил, что общество главным образом обижает кулуарность подобных сделок.

"Эта сделка с госдачей просто самая известная. А есть еще и хозяйство по разведению форели и ряд других больших кусков земли. Вызвано это очень простой вещью: поскольку редкая власть в Абхазии доживает до конца своего формального срока, то задача тех, кто оказался во власти - как можно быстрее поделить все что возможно. В результате общество раздражает кулуарность, оно не приемлет даже те сделки, которые, возможно, могли бы пойти на благо страны. Если бы все было более открыто, вероятно, уровень раздражения был бы ниже", - подчеркнул он

Редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа также отметила, что вопрос о сделке с госдачей вызвал брожение в обществе. "Начала выступать с заявлениями оппозиция. Выступило "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбы, движение "Аидыглара". Общество недовольно тем, что это сделки, нарушающие Конституцию <...> Люди видят в этом покушение на суверенитет. Кроме того, в стране достаточно чувствителен земельный вопрос", - подчеркнула она.

Чаниа также отметила, что сделка по госдаче - не единственный подобный пример. "Есть еще сделка по форелевому хозяйству. Причем лидер АНД Адгур Ардзинба заявил, что президент собирается продать это хозяйство своим родственникам. Не могу подтвердить эти слова, но думаю, что вряд ли он стал бы делать такое заявление на пустом месте. Пока все эти скандалы привели к падению рейтинга президента", - заявила она.

Активист Джансух Адлейба, который с 22 по 30 июля проводил голодовку, протестуя против передачи России госдачи "Пицунда", заявил корреспонденту "Кавказского узла", что основная проблема подобных сделок в том, что власти обособились от народа и "играют в свои игры", нарушая Конституцию Абхазии.

"В 2014 году была принята поправка к Конституции, передавшая право ее толкования Конституционному суду. Он тесно связан с исполнительной властью - достаточно сказать, что судьи получают зарплату в 150 000 рублей при том, что детское пособие в Абхазии составляет 500 рублей. Они умело забалтывают тему, футболят ее. Депутаты Народного собрания - это в основном люди президента и премьер-министра", - отметил он.

Кроме того, по словам Адлейбы, главным нарушителем Конституции в вопросах подобных сделок оказался президент Абхазии Аслан Бжания. "Он хотел внести изменения в статью 4 Конституции, где говорится о целостности и неприкосновенности территории Абхазии. Глава государства, нарушающий Конституцию - это недопустимо. Мы выбирали его, чтобы он защищал страну и Конституцию. Если он больше заинтересован в своем бизнесе, то пусть и занимается бизнесом, а в качестве президента нужен политик", - заметил он.

Адлейба также отметил, что он и его товарищи по голодовке будут бороться с властями и требовать их отставки, не конкретизировав при этом, какой способ они будут использовать.

Депутаты Народного собрания Абхазии пока так и не предприняли никаких действий после возвращения их запроса из Конституционного суда, поскольку парламент распущен на каникулы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Леонид Лакербая.

"Каникулы заканчиваются 8-9 сентября. Если что-то и будет делаться, то после этой даты", - заметил он.

Депутат-оппозиционер Кан Кварчия подтвердил, что сейчас парламент ничего не предпринимает, но предположил, что, возможно, депутатам придется собраться и раньше сентября. "Депутаты сейчас на каникулах, спикер болеет, и пока ничего не предпринимается. Но общество взбудоражено этой ситуацией. Поэтому, похоже, что будет весело и жарко, и парламенту, возможно, придется собираться раньше", - заметил он.

Изида Чаниа также заметила, что градус общественного недовольства таков, что депутатам явно придется заняться этим вопросом и вновь направить в Конституционный суд запрос о правомерности сделки с госдачей.

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