Проигрыш клуба "Спартак-Нальчик" любительской команде разочаровал болельщиков

17 сентября 2022, 19:32

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Проигрыш футбольной команды "Спартак-Нальчик" любительскому клубу "Ставропольагросоюз" в матче Кубка России озадачил болельщиков. Снижение уровня подготовки игроков может быть связано с недостатком финансирования клуба, предположили футбольные фанаты.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2014 года Минспорт Кабардино-Балкарии заявил, что из-за задолженности перед футболистами клуб "Спартак-Нальчик" снимается с первенства Футбольной национальной лиги и лишается профессионального статуса. После этого власти Кабардино-Балкарии выделили клубу 9 миллионов рублей, указав, что постараются сохранить профессиональный статус футбольного клуба "Спартак-Нальчик".

Главный спонсор клуба Арсен Каноков ранее выделял команде спонсорскую помощь в размере 450 тысяч долларов ежемесячно, однако затем сократил финансирование до 100 тысяч долларов в месяц, заявил в январе 2014 года глава Минспорта Кабардино-Балкарии Аслан Афаунов.

Клуб второй лиги "Спартак-Нальчик" в серии пенальти уступил любительскому клубу "Ставропольагросоюз" из Невинномысска в 1/64 финала Кубка России по футболу. Матч проходил на домашнем поле. Основное время закончилось со счетом 1:1. Ставропольцы победили в серии пенальти со счетом 11:10, пишет 15 сентября "Спорт. РИА Новости".

Информация об этом была размещена в Instagram*-паблике "ЧП Нальчик", на который подписаны 339 тысяч пользователей. К 19.10 мск публикация набрала 142 отметки "нравится" и 12 комментариев.

Пользователи сети с огорчением восприняли поражение команды. "Любительская команда обыграла", - отметил khokonov.i. "Вот уж воистину, дожили, доигрались. "Команда любителей из Невинномысска обыграла «Спартак» из Нальчика в Кубке России по футболу", - написал karavan2016. "Да уж, и проиграли они любительскому клубу", - указал arskat5.

Другие комментаторы указали на финансовые проблемы клуба. "А когда-то играли успешно в Российской премьер-лиге с лучшими командами страны. А сейчас, похоже, забросили эту команду. Не помогают им финансово", - отметил rashidkekkezov. "Я люблю свой клуб, но когда уже перестанут красть бюджет и [станут] вкладывать в команду", adamshimunov. "Закрывать пора лавку. Совершенно бессмысленная трата бюджета", - указал marat_atabiev.

"Спартак-Нальчик" существует с 1935 года. В период СССР выступал во второй и первой лигах. В чемпионате России команда с 1996 по 2005 год играла в первом дивизионе, а с 2006 по 2012-й - в Премьер-лиге. После этого команда участвовала в первенстве Футбольной национальной лиги. Однако в мае 2014 года клуб обратился в ФНЛ с просьбой исключить команду из числа участников турнира в связи с отсутствием возможности финансирования, достаточного для выступления в первой лиге российского футбола, указано на сайте команды.

Сейчас "Спартак-Нальчик выступает в группе 1 Второй лиги и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. По итогам восьми игр команда набрала 11 очков, выиграв и проиграв по три матча. две встречи закончились вничью, указано на сайте "Чемпионат".

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