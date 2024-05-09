Общественный резонанс помог улучшить условия содержания Мелиховой в СИЗО

09 мая 2024, 07:50

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Марина Мелихова, осужденная по делу о дискредитации армии, поблагодарила активистов за поддержку и огласку нарушения ее прав, так как благодаря этому администрация СИЗО №2 Армавира улучшила условия содержания. Мелихова получает передачи и письма, рассказала ее адвокат Мария Спасибухова.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Марину Мелихову, признав ее виновной по административной статье о дискредитации армии.

В декабре 2023 года суд приговорил Мелихову к полутора годам заключения, признав ее виновной по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находится в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, сообщила 5 февраля адвокат Мария Спасибухова. По ее словам, дата освобождения активистки зависит от даты рассмотрения апелляции.

Марина Мелихова должна освободиться 31 мая, сообщила ее адвокат Мария Спасибухова. По ее словам, суд, запланированный на 7 мая, был перенесен на 28 мая по причине занятости адвоката.

"Мелихова участвовала в суде по видеоконференцсвязи из СИЗО №2 Армавира. Я ее посещала последний раз в СИЗО 27 апреля. Марина чувствует себя хорошо, держится, несмотря на несправедливый приговор, наказание по которому фактически отбыла, находясь в заключении с 21 июня прошлого года. Ей было назначен срок полтора года заключения, но он истекает 31 мая, потому что нахождение суток под стражей считается как отбытие наказания в течении 1,5 суток", – сказала Спасибухова корреспонденту "Кавказского узла".

На 7 мая было назначено рассмотрение в суде жалобы на арест Мелиховой, на какое число назначено слушание апелляции пока неизвестно, но это должно произойти до конца мая, так как у судов есть сроки, пояснила адвокат.

По ее словам, в апелляции ее подзащитная не признает себя виновной в дискредитации армии, потому что она армию не дискредитировала, а высказала свое негативное отношение к специальной военной операции (СВО), на что имеет право, как гражданка страны. Адвокат так же напомнила, что была сделана экспертиза экспертом, зарекомендовавшим себя предвзятым ко всем, кто высказывает свое мнение об СВО, и готовит недостоверные заключения, что признал Верховный суд и на этом основании отменил уже ряд решений о дискредитации армии.

Спасибухова также рассказала, что когда она виделась последний раз с Мелиховой 27 апреля, то та поблагодарила всех активистов, так как общественный резонанс помог ей добиться улучшения условий содержания в СИЗО №2 Армавира. "Своего моя подзащитная добилась после жалоб и огласки ее ситуации. У нее там уже хорошие условия, они содержатся вдвоём с ещё одной женщиной бывшей активистской. Камера у них хорошая, большая, светлая, там ремонт свежий. В общем, это камера, где содержатся осужденные бывшие сотрудники системы", – пояснила адвокат.

Мелихова получает передачи и письма, но они долго идут к ней из-за проверок. Адвокат также указала на нарушения в деле ее подзащитной. "В деле Марины Мелиховой очень много противоречий и очень много процессуальных нарушений. К примеру, обвинение не конкретизировано, в нем даже не указано в чем она конкретно обвиняется. Не указаны ссылки на конкретные посты, конкретный текст. Она не отказывается ни от одного из своих текстов, просто она действительно выражает несогласие со спецоперацией, выражает обеспокоенность, что люди гибнут. Сейчас мы ждем назначения апелляции, которая пока без даты и перенесенного суда на 28 мая", – уточнила Мария Спасибухова.

Объединений "граждан СССР"* довольно много, отметил эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев. "Конкретно у Мелиховой, до 2021 года, была организация под названием "Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара"*. Суд признал её экстремистской. Сама Мелихова была осуждена по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). После того, как Мелихова летом 2022 года освободилась из колонии, она создала новую организацию – некий "Единый Профсоюз оппозиционеров", – сказал Ахметьев корреспонденту "Кавказского узла".

Мелихова была довольно активна среди лидеров "граждан СССР"* в 2018 году в Москве, но к осени 2019 года из-за чрезмерной самостоятельности Мелиховой и её склонности к конспирологии ее соратники прервали с ней отношения. Это совершенно не помешало Мелиховой развить активную деятельность в Краснодаре. Она призывала объединяться все течения "граждан СССР"*, обращалась к "генсеку ЦК КПСС" Корякину, устраивала круглый стол "экспертов" о путях "выхода из геноцида". Мелихова взяла на вооружение самые разнообразные идеи "граждан СССР"*, включив в свою риторику рассуждения о "коренных народах", недействительности билетов банка России, особенно распространённый именно у краснодарских "граждан СССР"*, объяснил Михаил Ахметьев.

Эта деятельность привлекла внимание правоохранительных органов. В 2019 году "граждане СССР"* во главе с Мелиховой (до 20-30 человек) неоднократно приходили к зданию синагоги и фонда "Ор Авнер" для "народного контроля" (уверенные в том, что это секта "хабадников" – представителей Хабада, одного из направлений в хасидизме). Однажды с ними даже побеседовал раввин Юрий Ткач. Во время очередного визита Мелихова была задержана после конфликта с полицейским. Затем, в связи с инцидентом у синагоги, против неё было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти. В течение 2019-2020 годов Мелихову и её сторонников неоднократно привлекали к административной ответственности. 25 марта 2021 года она была приговорена к трём с половиной годам заключения, напомнил аналитик.

В сентябре 2020 года пенсионер Дударенко и его соратница Зоя Малова решили убить раввина Ткача. Они заказали это преступление своему знакомому, который оказался внедрённым оперативником МВД. 21 сентября 2020 года после инсценировки силовиками убийства, Дударенко и Малова были задержаны. 29 июня 2021 года суд признал "Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара"* экстремистской организацией, рассказал Михаил Ахметьев.

Мелихова в Сочи не вела свою деятельность, отметила председатель сочинской организации "Граждан СССР"* Мария Костюченко Она добавила, что слышала о деятельности Марии Мелиховой в Краснодаре. Костюченко также представилась председателем "Совета народных депутатов Сочи".

По ее словам, в отличии от Мелиховой, их совет силовики не преследуют, а наоборот – находятся с ними в контакте. "Мы заявили о себе в сочинском ФСБ, в полиции, в администрации… нас знают все. Мы против [спецоперации] на Украине и это не скрываем", – сказала Костюченко корреспонденту "Кавказского узла".

О Марии Мелиховой в Сочи наслышаны и знакомы с ней, но ее организация не была связана с сочинским Советом народных депутатов и действовала отдельно на территории Краснодарского края, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" член сочинского совета Валентина Волкова.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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