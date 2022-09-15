Защита добилась отмены ужесточения режима Шамилю Нурмагомедову

15 сентября 2022, 05:12

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Суд направил на пересмотр решение о переводе из колонии в тюрьму осуждённого за финансирование терроризма жителя Дагестана Шамиля Нурмагомедова. Длительное пребывание Нурмагомедова в едином помещении камерного типа негативно сказалось за состоянии его здоровья, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля 2021 года Шамилю Нурмагомедову ужесточили режим пребывания в колонии. Причиной наказания стала огласка информации о протестной голодовке осуждённых, сообщил отец заключенного. Он рассказал, что сын зашил себе рот и вместе с еще 24 осужденными в колонии в Смоленской области вновь объявил сухую голодовку, протестуя против издевательств. 26 апреля суд по ходатайству администрации колонии постановил ужесточить режим Нурмагомедову. Адвокат заявил, что решение о переводе заключенного из колонии в тюрьму Нурмагомедова будет обжаловано, так как за последнее время у него не было серьезных нарушений. Отец Нурмагомедова связал ужесточение режима отбывания наказания сына с участием его в акциях протеста в колонии в 2021 году.

Десять заключенных колонии в Смоленской области, в том числе уроженцы Дагестана Аким Эсреталиев, Гаджимурад Расулов, Шамиль Нурмагомедов и уроженец Азербайджана Карам Алакберов в апреле 2021 года зашили себе рты в знак протеста против регулярных издевательств. По словам родственников, они жаловались на избиения, унижение, дискриминацию по религиозному признаку и необоснованные наказания - перевод в зону со строгими условиями содержания (СУС), штрафные изоляторы. 27 апреля 2021 года родные сообщили, что часть требований заключенных уже удовлетворена, и они прекратили голодовку.

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной еще в конце апреля, несколько раз переносилось, в итоге заседание состоялось 14 сентября, рассказал корреспонденту «Кавказского уза» адвокат Евгений Горбачев.

Судом первой инстанции не была дана надлежащая правовая оценка поведению осужденного за весь период отбывания наказания, во внимание приняты 87 нарушений режима содержания, в то время как на момент вынесения решения действующими являлись только 44 из них, указал адвокат в жалобе на решение суда об ужесточении наказания Нурмагомедову, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

«Перевод в тюрьму злостного нарушителя применяется только в исключительных случаях, когда исчерпаны иные меры воздействия на нарушителя. Однако, администрацией учреждения не было представлено суду достаточных данных о проводимых в отношении осужденного мер воспитательного характера», - говорится в документе.

Нурмагомедов, как следует из представленных исправительным учреждением характеризующих материалов, длительное время не совершал злостных нарушений отбывания наказания, а последнее взыскание в виде устного выговора было наложено на него 18 февраля за незначительное нарушение - межкамерную связь, отмети адвокат.

Он также указал в апелляционной жалобе, что суд не принял во внимание мнение потерпевшего о том, что тот встал на путь исправления, длительное время не допускает нарушений порядка отбывания наказания, уважительно и корректно относится к сотрудникам исправительного учреждения, стремится к полному исправлению и в дальнейшем не собирается нарушать режим отбывания наказания.

На заседании суда представителей исправительного учреждения не было, рассказал Горбачев. «В суд были представлены только письменные возражения от исправительного учреждения. Они сочли, что действовали правильно. Но с нашими доводами частично согласилась прокуратура, хотя ранее она возражала против удовлетворения наших исковых требований. Сегодня (14 сентября) представитель областной прокуратуры высказался за то, чтобы отменить решение суда первой инстанции», - пояснил адвокат.

Смоленский областной суд отменил решение о переводе Нурмагомедова в тюрьму и направил дело на новое рассмотрение, рассказал Горбачев. «Основания отмены нам пока не известны, поскольку была зачитана только резолютивная часть апелляционного определения. Теперь материалы будут возвращены в районный суд, и (ходатайство администрации колонии) будет по-новому рассмотрено с учетом того, что укажет апелляционный суд», - сказал адвокат.

До августа Нурмагомедов находился в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), рассказал Горбачев. «После того, как срок нахождения в ЕПКТ закончился, по рекомендации врачей он был направлен на медицинское обследование в лечебный изолятор СИЗО Смоленска. Сейчас он находится на профилактическом лечении в смоленском изоляторе. Состояние у него подавленное, перенесенный стресс сказался на его психике», - сказал адвокат.

Перевод осужденного в ЕКПТ также оспаривается в суде, отметил он. «Кассационная инстанция отменила решение суда, признавшее законным перевод Нурмагомедова в штрафной изолятор и ЕПКТ. При новом рассмотрении Сафоновский райсуд вновь признал его законным, однако нами подана апелляционная жалоба. Ее рассмотрение назначено на 4 октября», - сообщил адвокат.

С февраля к Нурмагомедову не было новых взысканий со стороны администрации колонии, сообщил его Горбачев. «В колонии сейчас к Нурмагомедову отношение лояльное, с ним стараются не конфликтовать», - добавил он.

Комментариями УФСИН по Смоленской области относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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