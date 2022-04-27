Защита сочла необоснованным решение суда о переводе в тюрьму Шамиля Нурмагомедова

27 апреля 2022, 03:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение суда о переводе из колонии в Смоленской области в тюрьму осуждённого за финансирование терроризма жителя Дагестана Шамиля Нурмагомедова будет обжаловано, так как за последнее время у него не было серьезных нарушений, заявил адвокат. Отец заключенного связал ужесточение режима отбывания наказания сына с участием его в акциях протеста в колонии в 2021 году.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля 2021 года Шамилю Нурмагомедову ужесточили режим пребывания в колонии. Причиной наказания стала огласка информации о протестной голодовке осуждённых, сообщил отец Нурмагомедова. Он рассказал, что сын зашил себе рот и вместе с еще 24 заключенными в колонии в Смоленской области вновь объявил сухую голодовку, протестуя против издевательств.

Десять заключенных колонии в Смоленской области, в том числе уроженцы Дагестана Аким Эсреталиев, Гаджимурад Расулов, Шамиль Нурмагомедов и уроженец Азербайджана Карам Алакберов в апреле 2021 года зашили себе рты в знак протеста против регулярных издевательств. По словам родственников, они жаловались на избиения, унижение, дискриминацию по религиозному признаку и необоснованные наказания - перевод в зону со строгими условиями содержания (СУС), штрафные изоляторы. 27 апреля 2021 года родные сообщили, что часть требований заключенных уже удовлетворена, и они прекратили голодовку.

Сафоновский районный суд Смоленской области рассмотрел 26 апреля ходатайство администрации колонии, где отбывает наказание Нурмагомедов, об ужесточении ему режима, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Горбачев.

«Статья 130 Уголовно-исполнительного Кодекса России довольно однозначно и в то же время пространно формулирует, что осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся на строгий режим. У Шамиля Нурмагодедова за весь период отбывания наказания больше 80 нарушений. Если человек, находясь в исправительном учреждении, требует какой-то справедливости, человеческого отношения к себе, он уже за это зарабатывает себе взыскание. По большей части все эти взыскания были наложены на Нурмагомедова за то, что он пытался защитить свои права», - сказал он.

По словам Горбачева, за последние девять месяцев у его подзащитного было только одно незначительно нарушение. «Как следует из характеризующих материалов, которые были представлены колонией в суд, последним взысканием был устный выговор Нурмагомедову в феврале. Оно было ему вынесено за переговоры с другим осужденным. За последние девять месяцев другим взысканиям он не подвергался», - отметил адвокат.

Материалы в отношении Нурмагомедова поступили в суд в середине марта, дважды заседание отгадывалось, 26 апреля состоялось заседание, следует из карточки дела на сайте Сафоновского райсуда. Суд постановил перевести Шамиля Нурмагомедова для отбывания дальнейшего наказания в тюрьму, рассказал адвокат.

«Это ужесточение условий содержания. По закону, осужденный не может находиться в таких условиях более трех лет. А учитывая, что до окончания срока Нурмагомедову осталось год и девять месяцев, скорее всего, оставшееся наказание он будет отбывать в тюрьме. Мы с таким решением не согласны. Как только получим само постановление суда, подготовим жалобу», - заявил адвокат Горбачев.

По мнению отца заключенного Казима Нурмагомедова, ужесточение режима связано с тем, что его сын в прошлом году объявил голодовку и «колония прославилась на всю страну тем, что заключенные зашили рты». «Шамиля с первого дня содержания там начали, так сказать, «гноить». Создавали условия, в которых он вынужден был совершать нарушения распорядка. А в прошлом году (2021) его сочли организатором голодовки с зашитыми ртами. Тогда его поместили в штрафной изолятор, а затем на полгода посадили в помещение камерного типа (ПКТ). Этот шестимесячный срок еще не закончился, а его перевели в наиболее строгую изоляцию - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). И вот он там должен был находиться до августа», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Казима Нурмагомедова, он вместе с невесткой посещал Шамиля Нурмагомедова в марте. «До того как его перевели в ПКТ и ЕПКТ, мы получали длительные свидания до трех дней. Я на длительное свидание ездил в сентябре 2020 года, кроме того, к нему приезжали мать, брат, жена. Сейчас же длительные свидания запрещены, так как он находится в помещении камерного типа, разрешены только короткие свидания. В прошлом месяце (марте) мы ездили к нему. Сейчас уже его вроде оставили в покое, лишний раз начальство к нему не придирается. Каких-либо претензий к условиям (содержания) он не высказывал. Но, видимо, этот перевод на тюремный режим инициирован «сверху», из управления, за якобы «дезорганизацию деятельности учреждения» в прошлом (2021) году», - предположил он.

По делу Шамиля Нурмагомедова были поданы жалобы в Конституционный суд России и в Европейский суд по правам человека, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Абдурашид Шейхов.

«Конституционный суд на нашу жалобу ответил только отпиской, не мотивировав ответ. А Европейский суд отклонил жалобу, признал ее неприемлемой», - пояснил адвокат.

Напомним, Шамиль Нурмагомедов был приговорен в феврале 2018 года к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" за перевод денег брату в Сирию. «Из переговоров братьев становится ясным, что Шамиль не знал о том, что брат тратил деньги не на собственные нужды», - заявлял адвокат в апреле 2018 года при рассмотрении апелляции на приговор. Следствие и суд так и не доказали умысел Шамиля Нурмагомедова. Приговоры по статье о финансировании терроризма все инстанции склонны оставлять без изменений, отметил тогда независимый адвокат Абусупьян Гайтаев.

Суд установил, что Нурмагомедов не позднее 5 декабря 2013 года передал брату через посредников банковскую карту, позволяющую обналичить 200000 рублей, говорится в приговоре Московского окружного военного суда от 6 февраля 2018 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Посредник в Стамбуле в декабре 2013-январе 2014 года снял с нее сумму в валюте США, эквивалентную 199 900 рублям, и передал брату Нурмагомедова сумму в долларах, эквивалентную 163 141 рублям, которые были израсходованы последними на нужда ИГ*, говорится в решении суда. После этого, по версии следствия, Нурмагомедов по просьбе брата помог купить билеты гражданину Таджикистана, чтобы тот мог добраться до Турции, а оттуда - до Сирии "для участия в боевых действиях против правительственных войск САР в составе "ИГ"*", следует из документа.

"Нурмагомедов виновным себя в финансировании терроризма не признал и показал, что денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые он перечислил своему брату Н.М., являлись личными средствами последнего, полученными в качестве заработной платы. Помимо этого указал, что что денежные средства перечислялись им не на нужды участников незаконных вооружённых формирований, действующих на территории САР, а для приобретения братом продуктов питания и одежды, а также выезда с территории названного государства, Московский окружной военный суд приговор от 6 февраля 2018 года", - сказано в приговоре.

Заявления Нурмагомедова опровергаются данными переписки, "из которой видно, что Нурмагомедов, достоверно зная об участии брата Марата в незаконных вооруженных формированиях, поддерживал его поездку в Сирию, знал о [...] нуждаемости брата в деньгах, в том числе и для приобретения приборов дневного и ночного видения, которые были фактически куплены на деньги, переданные Нурмагомедовым", - говорится в документе. Об осведомленности Нурмагомедова в своих неправомерных действиях свидетельствует переписка с отцом, а также лингвистические экспертизы, установил суд.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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