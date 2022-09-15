Два жителя Ингушетии оштрафованы за оправдание терроризма

15 сентября 2022, 00:40

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Южный окружной военный суд счел оправдывающими терроризм видеоролики, размещенные в соцсетях жителями Ингушетии Саидом Оздоевым и Магомедом Налгиевым. Суд назначил обоим штраф, каждый из них должен выплатить 350 тысяч рублей.

Пресс-служба Южного окружного суда отчиталась сегодня о рассмотрении двух дел по статье о пропаганде и оправдании терроризма в отношении жителей Ингушетии.

Магомед Налгиев обвинялся в том, что разместил на странице соцсети видеоролик, посвященный руководителю одного из незаконных вооруженных формирований, действовавших на Северном Кавказе и текст, "содержащий признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Оздоев, по версии следствия и суда, "разместил в одной из социальных сетей видеофайл и текстовый комментарий к нему, содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма", указано в другом сегодняшнем сообщении в Telegram-канале суда.

Суд признал Оздоева и Налгиева виновными и назначил каждому из них штраф в 350 тысяч рублей, сообщила пресс-служба.

Комментариев осужденных, а также их официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Марьям Шадиева из Ингушетии в феврале была приговорена Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону к штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма в интернете.

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