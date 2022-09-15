15 сентября 2022, 00:40

Два жителя Ингушетии оштрафованы за оправдание терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд счел оправдывающими терроризм видеоролики, размещенные в соцсетях жителями Ингушетии Саидом Оздоевым и Магомедом Налгиевым. Суд назначил обоим штраф, каждый из них должен выплатить 350 тысяч рублей.

Пресс-служба Южного окружного суда отчиталась сегодня о рассмотрении двух дел по статье о пропаганде и оправдании терроризма в отношении жителей Ингушетии.

Магомед Налгиев обвинялся в том, что разместил на странице соцсети видеоролик, посвященный руководителю одного из незаконных вооруженных формирований, действовавших на Северном Кавказе и текст, "содержащий признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Оздоев, по версии следствия и суда, "разместил в одной из социальных сетей видеофайл и текстовый комментарий к нему, содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма", указано в другом сегодняшнем сообщении в Telegram-канале суда.

Суд признал Оздоева и Налгиева виновными и назначил каждому из них штраф в 350 тысяч рублей, сообщила пресс-служба.

Комментариев осужденных, а также их официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Марьям Шадиева из Ингушетии в феврале была приговорена Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону к штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма в интернете.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ингушетии признан виновным в содействии терроризму", "Житель Волгоградской области задержан за вербовку в ряды террористов", "Уроженец Нальчика приговорен к 16 годам колонии по делу о терроризме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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