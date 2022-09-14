Житель Волгоградской области задержан за вербовку в ряды террористов

14 сентября 2022, 11:05

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Силовики в Волгоградской области задержали местного жителя, подозреваемого в вербовке гражданина Узбекистана в ряды "Исламского государства"*.

"Задержан 29-летний местный житель, причастный к склонению гражданина Узбекистана к участию в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, - сообщили в управлении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Кроме того, при обыске у подозреваемого были изъяты фасовочные весы и мобильный телефон с географическими координатами предполагаемых мест закладки наркотиков, пишет со ссылкой на пресс-службу УФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 июня суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставрополья к пяти годам колонии за вербовку несовершеннолетнего в ИГ* и публичное оправдание терроризма.

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.