Житель Ставрополья осужден за вербовку в ИГ*

01 июня 2022, 18:08

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставрополья Анзора Лайпанова к пяти годам колонии за вербовку несовершеннолетнего в ИГ* и публичное оправдание терроризма.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Северного Кавказа Анзору Лайпанову, обвиняемому в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю. "В 2020 году Лайпанов склонил несовершеннолетнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа к выезду в Сирию для участия в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", а также разместил в соцсети публикации и изображения с публичным оправданием терроризма", - процитировал "Интерфакс" сообщение ведомства.

Ставрополец приговорен к пяти годам колонии общего режима, а также лишен права администрировать сайты на срок в один год, сообщил со ссылкой на ведомство "Коммерсант Ростов-на-Дону". УФСБ подчеркнуло, что "мягкость приговора" вызвана тем, что в "момент совершения преступления" Лайпанов был несовершеннолетним, отмечается в публикации.

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу сегодня, до этого состоялось 11 судебных заседаний, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам колонии жителя Ставропольского края Икболжона Шамшидинова, признав его виновным в оправдании терроризма и вербовке знакомых в ряды запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

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Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.