Единороссы победили на выборах в Волгоградскую облдуму

12 сентября 2022, 09:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На дополнительных выборах депутатов Волгоградской облдумы наибольшее число голосов набрали три кандидата от "Единой России".

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Волгоградской области проходили дополнительные выборы депутатов облдумы по одномандатным избирательным округам, депутата Волгоградской гордумы по Советскому одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Михайловской и Фроловской гордум, а также глав 47 поселений и депутатов 34 местных советов.

В Волгоградской области обработано 100% протоколов УИК, сообщила сегодня избирательная комиссия региона, опубликовав предварительные результаты голосования на дополнительных выборах депутатов Волгоградской облдумы по трем одномандатным округам.

По данным избиркома, в Михайловском округе № 3 лидирует Лариса Гордиенко, получившая 70,64% голосов. Другие кандидаты набрали значительно меньшее число голосов: Андрей Шевченко – 14,74%, Артем Боронин – 6,34%, Алексей Исаев – 4,98%, Шахбаз Давидов – 2,11%. В выборах приняли участие 40,57% избирателей.

В Городищенском округе № 5 наибольшее число голосов (72,60%) набрала Татьяна Распутина. Антон Гузев набрал 14,95% голосов, Роман Соколов – 4,36%, Алла Лукьянова – 3,41%, Дмитрий Игнатов – 3,21%. В выборах приняли участие 43,53% избирателей.

В Краснооктябрьском округе № 13 Наталия Барышникова получила 70,72% голосов, Алексей Кононенко – 10,01%, Вадим Белоусов – 8,83%, Алексей Васютенко – 5,36%, Антон Калюжный – 4,31%. В голосовании приняли участие 36,90% избирателей.

"Также введены 100% протоколов УИК по выборам в органы местного самоуправления", - говорится в публикации в Telegram-канале избиркома Волгоградской области.

Все три лидирующих кандидата – представители «Единой России». Лариса Гордиенко занимает должность руководителя контрольно-счетного органа городского округа "город Михайловка", Татьяна Распутина - глава Светлоярского района, Наталья Барышникова - директор гимназии №12, пишет сегодня ИА "Высота 102".

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