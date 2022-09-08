08 сентября 2022, 08:00

Власти Румынии отказались освободить уроженку Чечни Гериханову

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженку Чечни Амину Гериханову, которой грозит экстрадиция из Румынии в Россию, представители властей решили отправить в миграционную тюрьму после освобождения из-под стражи, сообщила правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", 16 августа находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" призвала волонтеров помочь в поиске жилья для Амины Герихановой в Румынии. Гериханова после освобождения из-под стражи, которое ожидается 7 или 8 сентября, не сможет покинуть Румынию, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию, пояснили правозащитники. 18 августа "Вайфонд" сообщил, что с помощью волонтеров найдено жилье для Герихановой.

Полиция Румынии отказалась разрешить Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи, сообщил сегодня "Вайфонд". "Ее освобождают сегодня утром, но перевозят в миграционную тюрьму на 30 дней", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале правозащитной организации.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

6 августа стало известно, что перед консульством Румынии в Эдинбурге представители чеченской диаспоры провели акцию протеста, призвав власти Евросоюза не выдавать России Амину Гериханову.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Критики Кадырова сочли угрозой создание агентства помощи чеченцам в Европе", "Чеченскому беженцу в Германии угрожает депортация", "Правозащитники выступили против депортации уроженца Чечни из Швеции*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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