Новочеркасские коммунисты потребовали отремонтировать памятник красным казакам

08 сентября 2022, 05:20

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В Новочеркасске прошёл сход, организованный отделением КПРФ. Его участники потребовали от администрации города принять меры для сохранения памятника Фёдору Подтёлкову и Михаилу Кривошлыкову.

Фёдор Григорьевич Подтёлков (1886 - 1918) - руководитель революционного красного казачества. Михаил Васильевич Кривошлыков (1894 - 1918) - член правительства Донской Советской республики. Памятник установлен в 1974 году в центре города, на месте разрушенной Троицкой церкви, информирует городской сайт novocherkassk.net.

Памятник красным казакам Подтёлкову и Кривошлыкову, расположенный на Троицкой площади, разрушается. Основание монумента и скульптура покрылись трещинами, заросли мхом и плесенью. Внутри происходит разрушение целостности элементов арматуры, что представляет опасность утраты всей композиции, описало состояние памятника издание «Блокнот. Ростов-на-Дону».

Активисты неоднократно обращались к властям с требованием принять меры для сохранения памятника, однако обращения оказались безрезультатными. Так, в 2022 году заместитель главы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий ответил на требование ремонта памятника, что денег нет из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и мероприятий по предотвращению распространения коронавируса доходная часть бюджета города запланирована с дефицитом.

Новочеркасское отделение КПРФ организовало сход, на котором его участники потребовали от администрации города принять меры для сохранения памятника Подтёлкову и Кривошлыкову, сообщило 7 сентября издание «Ёрш-Новочеркасск».

Сход посетила руководитель городского управления культуры и искусства Ольга Данцева и сообщила, что в 2023 году власти приступят к разработке проектно-сметной документации ремонта мемориала.

Такой ответ митингующих не устроил. Зимой в трещины на памятнике будут попадать вода и снег, которые на морозе станут замерзать, превращаться в лёд и ещё больше разрушать монумент, посчитали участники схода.

Они начали собирать подписи под открытым письмом губернатору и прокурору Ростовской области. В письме главе региона и прокурору предложено взять ситуацию под контроль и принять срочные меры по сохранению памятника.

"Кавказский узел" писал ранее, что 1-2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошли массовые волнения среди рабочих одного из заводов города, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. После расправы над участниками советские власти засекретили всю информацию о восстании. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания - ввиду смерти главных фигурантов, говорится в справке "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске".

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