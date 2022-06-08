События новочеркасского мятежа остались до конца не исследованы

08 июня 2022, 05:38

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Неизвестна судьба оригинала фотографии, по которой выявляли лидеров протеста в Новочеркасске в 1962 году, остаются загадкой и свидетельства о погибших во время волнений детях, сообщил историк Виталий Бондарев. Память о трагедии пытаются "затереть", о чем, например, свидетельствует состояние мемориальной таблички на стене электровозостроительного завода, указала журналистка Татьяна Бочарова.

Как писал "Кавказский узел", мятеж 1962 года в Новочеркасске, по мнению историков, не единственный пример народных восстаний советской эпохи, но стоит несколько особняком из-за массовости, большого количества жертв и участия в волнения рабочих.

1 - 2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошли массовые волнения среди рабочих одного из заводов города, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. После расправы над участниками советские власти засекретили всю информацию о восстании. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания - ввиду смерти главных фигурантов, говорится в справке "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске" на "Кавказском узле".

Профессор кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета (ДГТУ) Виталий Бондарев считает, что в истории событий в Новочеркасске 1962 года до сих пор остаются «белые пятна».

«К примеру, фотографии толпы, которые делали сотрудники КГБ для дальнейшего выявления и осуждения лидеров, были скопированы в конце 1980-х. Копии опубликовали, а что случилось с оригиналами - неизвестно. Остается загадкой и история с детьми, которые якобы погибли во время расстрела. Ни в каких документах они не значатся, но сохранились свидетельства о женщинах, плакавших над некими одинаково одетыми детьми. Рядом с площадью был детский дом - может они были оттуда? Но документов об это пока что нет», - рассказал он 6 июня корреспонденту "Кавказского узла".

По поводу сохранения памяти о тех события ученый отметил, что есть памятный знак на площади, где происходили события, и мемориальная доска на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ).

Профессор также заметил, что события в Новочеркасске в 1962 году вряд ли могли завершиться как-то иначе. «Толпа уже была заведена, не слышала никаких доводов. У милиции и внутренних войск не было опыта и необходимых технических средств для разгона толпы», - заключил он.

Бондарев также рассказал, что в этом году в городском библиотеке состоялась презентация книги журналистки Татьяны Бочаровой, которая много лет занималась изучением трагедии.

Журналистка Татьяна Бочарова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что мемориальная доска на НЭВЗ была установлена в 1991 году. Тогда же в центре Новочеркасска, рядом с Атаманским двором, по ее словам, появился «Камень-на-крови».

В 1992 году энтузиасты под руководством Бочаровой обнаружили первое из тайных захоронений жертв событий 1962 года, благодаря их активности Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по поводу событий в Новочеркасске.

В 1994 году дело было завершено, останки 26 человек были похоронены на так называемом Новом кладбище Новочеркасска, где позже был воздвигнут мемориал. «Кроме этого нам удалось создать общественный музей трагедии. В дальнейшем, поскольку наше поколение постепенно уходит, мы передали этот музей государственным структурам, и теперь он входит в состав Музея донского казачества, где событиям 1962 года посвящена отдельная экспозиция», - рассказала Бочарова.

По словам журналистки, третье издание ее книги, вышедшее в этом году, и ее презентация помогли в популяризации памяти о трагедии. При этом, как считает Бочарова, можно говорить о попытках «затирания» памяти о трагедии, даже несмотря на то, что 2 июня на церемонии у "Камня-на-крови" и мемориала присутствовал мэр города.

"2 июня как День памяти погибших перекрыли Днем памяти погибших шахтеров, мотивируя это тем, что именно в этот день скончался (но не погиб) знаменитый шахтер Михаил Чих. Но ведь шахтеры умирали и в другие дни. Но был выбран именно этот день. НЭВЗ долгое время не делал выставки о 1962 годе в своем музее. Затем их заставили. Но когда я говорила с сотрудниками музея, мне сказали, что они не будут рассказывать о трагедии. «Мы будем говорить о достижениях завода в 1962 году», - заявили мне. Кроме того, складывается непонятная ситуация с доской, установленной на здании завода. Первая доска, установленная в 1991 году, пропала в 1998 или 1999 году. На ее месте повесили новую, из мраморной крошки. Сейчас эта доска полностью обшарпанная, надпись фактически исчезла. Читаются только цифры «1962». Мы нашли спонсоров, которые готовы профинансировать восстановление первой, изначальной доски с надписью. «Нет, здание сейчас признали памятником архитектуры, приняли под охрану и менять там ничего нельзя», - говорят нам на заводе", - рассказала она.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль, сама родом из Новочеркасска. 18 сентября 2020 года сочинский фестиваль "Кинотавр" завершился показом картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", рассказывающей о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В феврале фильм был включен в шорт-лист премии "Оскар", но в итоге не был номинирован на премию. Картина получила премию "Ника" как лучший игровой фильм 2020 года.

События в Новочеркасске недостаточно изучены, отметили опрошенные "Кавказским узлом" историки. "Ошибкой обкома было нежелание разговаривать с рабочими. При этом далеко не все рабочие участвовали в забастовке, 1 июня 50% рабочих остались в цехах и никуда не пошли", - отметил профессор кафедры юриспруденции, философии и истории Южно-Российского государственного политехнического университета Александр Скорик. События в Новочеркасске произошли потому, что у "людей просто лопнуло терпение", считает профессор кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета Виталий Бондарев.

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