Требование построить детский садик привело к штрафу жительницу ростовского хутора

08 сентября 2022, 01:25

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В Ростовской области жительница хутора Волошино оштрафована за участие в акции с требованием построить детский сад. Власти обещают его построить более 26 лет.

Жители хутора Волошино Родионо-Несветайского района устроили сход, на котором записали обращение у губернатору, однако полиция сочла это несанкционированной акцией, сообщило 7 сентября издание rostovgazeta.ru.

Сбор проводился с целью привлечь внимание властей к необходимости построить детский садик. Волошинцы заявили, что около 100 малышей из этого и соседних хуторов вынуждены учиться далеко от дома и потребовали построить хотя бы модульный детсад.

"Мне присудили штраф 20 тысяч рублей за несанкционированный митинг", - сообщила изданию участница митинга Надежда Алимаскина.

6 сентября в хутор Волошино приезжал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. С местными властями он обсудил строительство модульного детского сада на 40 детей. Планируется возвести его на территории школы, информировало издание 161.RU.

Сейчас в Волошинском поселении зарегистрировано 1860 жителей. Непосредственно в хуторе Волошино живут 800 человек.

"Кавказский узел" писал ранее, что власти решили закрыть единственную школу и детсад в поселке Сидорово-Кадамовский Ростовской области, а землю передать под центр для реабилитации наркоманов, сообщили на сходе местные жители. Новую школу предлагают построить с видом на кладбище, а пока идет стройка, детей придется возить в школу в Шахты, что очень неудобно и для них и для родителей, заявили они.

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