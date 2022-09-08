08 сентября 2022, 01:25

Требование построить детский садик привело к штрафу жительницу ростовского хутора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ростовской области жительница хутора Волошино оштрафована за участие в акции с требованием построить детский сад. Власти обещают его построить более 26 лет.

Жители хутора Волошино Родионо-Несветайского района устроили сход, на котором записали обращение у губернатору, однако полиция сочла это несанкционированной акцией, сообщило 7 сентября издание rostovgazeta.ru.

Сбор проводился с целью привлечь внимание властей к необходимости построить детский садик. Волошинцы заявили, что около 100 малышей из этого и соседних хуторов вынуждены учиться далеко от дома и потребовали построить хотя бы модульный детсад.

"Мне присудили штраф 20 тысяч рублей за несанкционированный митинг", - сообщила изданию участница митинга Надежда Алимаскина.

6 сентября в хутор Волошино приезжал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. С местными властями он обсудил строительство модульного детского сада на 40 детей. Планируется возвести его на территории школы, информировало издание 161.RU.

Сейчас в Волошинском поселении зарегистрировано 1860 жителей. Непосредственно в хуторе Волошино живут 800 человек. 

"Кавказский узел" писал ранее, что власти решили закрыть единственную школу и детсад в поселке Сидорово-Кадамовский Ростовской области, а землю передать под центр для реабилитации наркоманов, сообщили на сходе местные жители. Новую школу предлагают построить с видом на кладбище, а пока идет стройка, детей придется возить в школу в Шахты, что очень неудобно и для них и для родителей, заявили они.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Батайские чиновники подали в суд на родителей отравившихся детсадовцев", "В Таганроге начат сбор подписей против закрытия эколагеря для особенных детей", "Жители поселка в Ростовской области потребовали сохранить школу и детсад".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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