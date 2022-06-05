Жители поселка в Ростовской области потребовали сохранить школу и детсад

05 июня 2022, 07:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти решили закрыть единственную школу и детсад в поселке Сидорово-Кадамовский Ростовской области, а землю передать под центр для реабилитации наркоманов, сообщили на сходе местные жители. Новую школу предлагают построить с видом на кладбище, а пока идет стройка, детей придется возить в школу в Шахты, что очень неудобно и для них и для родителей, заявили они.

Жители поселка Сидорово-Кадамовский, узнав о планах закрыть единственную в посёлке школу, провели два схода. На первом, который прошел 3 июня, помимо жителей присутствовал глава города Шахт и местный священник, расскзали жители поселка.

Ещё одну встречу они провели 4 июня, на нее уже никто из чиновников не приехал, передал корреспондент "Кавказского узла". Порядка 300 человек в этот день записали видеообращение к Владимиру Путину и начали сбор подписей под письмом, которое также планируют послать президенту. В нем они попросили не закрывать единственную школу, а также детский садик.

Жители поселка рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что от священника узнали, что он планирует открыть на участке, где находится школа, центр для реабилитации наркоманов.

"Я сам учился в этой школе и категорически против её закрытия. Детям негде учиться будет. Мне 70 лет, я бывший шахтёр, а сейчас вот развожу домашний скот, так как пенсии на жизнь не хватает. Батюшка сказал, что он выкупил землю и построит центр, где будут лечить наркоманов. А детей где учить? К тому же у нас в округе два таких центра", - рассказал местный житель Николай.

Пенсионерка Валентина Николаевна рассказала, что тоже училась в этой школе. "Вчера (3 июня) не была на встречи, сегодня (4 июня) вот иду. Я слышала, что школу хотят закрыть, а на ее месте построят центр, где будут лечить наркоманов. Детей будут возить в Шахты. Нам не нужны наркоманы в посёлке. А школа, пускай и старая, построенная в 1939 году, в хорошем состояние, там делался ремонт", - сказала она.

Протест жителей не направлен против церкви, пояснила одна из организатиоров инициативной группы Мира Рафиковна. "Мы не против церкви, мы только за, и даже были рады, когда открылась церковь (у нас их теперь две). Но когда свои интересы решают за счёт наших детей, мы против. Наш посёлок существует больше двухсот лет, и всё время, в первую очередь, всегда заботились о детях. Вчера (3 июня) на встрече нам было сказано о том, что спонсоры готовы построить новую школу на краю посёлка, где сейчас футбольное поле. Там дети со всего посёлка играют в футбол, а там проходят школьные уроки по физкультуре, так как рядом со школой нет такой возможности. Сказали, что там построят школу и детский сад с видом на кладбище, оно там рядом, а тут будет подворье...", - рассказала она.

В школу сейчас ходят 204 ребёнка, в детский сад, куда туда ходят 45 детишек, относится к школе, и его также планируют закрыть. "Не берется во внимание мнение жителей - весь посёлок против", - возмутилась Мира Рафиковна.

Анна Захарова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что присутствовала на первой встрече 3 июня. "Глава Шахт нам рассказывал, что ... школу будут строить, где сейчас футбольное поле. Мы у него спросили, а тогда куда денут это здание школы, и он признался, что его отдадут батюшке. Непонятно, когда передадут здание - сейчас, или когда построят новую школу. Но вроде как собираются детей возить в Шахты, где построили новую школу. Её открывают, и нужно наполнить", - сказала она.

Светлана Маркович рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у неё трое внуков ходят в эту школу, а четвёртый осенью пойдёт. "Я категорически против закрытия школы. Чиновники и батюшка сказали, что построят другую школу, на футбольном поле, но там с поля видно кладбище. Вот пускай они там сами центр для наркоманов строят, чтобы они видели из окон, куда их могут привести наркотики. А школе там не место. Нас устраивает, где она сейчас. В этой школе училась я и моя мама, весь посёлок тут учился", - сказала она.

"Школа открылась в 1939 году, моя бабушка пошла туда в первый класс. Сейчас там учатся мои дети, это 4 поколение. Дочь в 9-м классе, сын в 6-й пойдёт", - рассказала корреспонденту Яна Антипина. По ее словам, для жителей будет очень большая проблема, если закроют школу и детей переведут в Шахты. "У нас и с транспортом проблемы, нам возить не на чем", - сказала она.

Елена Поповская опасается, что в случае перевода детей в Шахты обратно многим детям придётся добираться самим, так уроки как у всех в разное время заканчиваются. "Эта школа - в шаговой доступности, больше у нас нет школ. А если учесть, что общественный транспорт у нас плохо ходит, то это родителям каждый день придется переживать, как его ребёнок доберется из школы домой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что ее ребёнок уже закончил школу, но она пришла поддержать людей. "Может, ещё внуки туда пойдут, я о будущем думаю.

Школа в хорошем состоянии, там по федеральной программе заменили все окна, сделали ремонт", - ответила Елена.

Местный житель Александр рассказал, что ранее служил при церкви, но потом ушёл. "Весь посёлок против (закрытия школы). Это далеко не все пришли, кто против. Сейчас в посёлке Сидорово-Кадамовский проживает около 2500 человек, они готовы подписаться против закрытия школы и детского садика, так как он относится к школе, а школа у нас единственная", - посетовал он.

Местная жительница Юлия рассказала, что меня нее двое детей ходят в школу в 5 и 3 класс. "Если школу закроют, то придётся куда-то возить. Мы на кружки сейчас детей возим в Шахты, это уже не удобно", - рассказала она.

Татьяна Шаповалова считает, если закроют школу и детский сад, то многие просто начнут уезжать из поселка. "У меня дочка маленькая, но дети растут быстро, и ей тоже нужно будет идти в школу. И хорошо, когда она рядом с домам, как сейчас. В то, что они построят новую, я не верю. Сейчас они школу отдадут, детей начнут возить в Шахты, подумают и скажут, что можно и не строить новую школу. Они когда клуб разломали, сказали, что новый строить будут. На за 8 лет так ничего и не построили. Мы против закрытия школы и детсада", - сказала она.

Жители посёлка заявили, что это не последний сход и они продолжат добиваться, чтобы школу и детсад оставили.

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