Пользователи Instagram* поддержали борьбу с попрошайничеством в Чечне

06 сентября 2022, 14:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции Грозного провели профилактическую беседу с женщинами, которые занимались попрошайничеством, сообщила ЧГТРК "Грозный". Пользователи соцсети высказались в поддержку таких акций, указав, что нужно бороться не только с приезжими попрошайками, но и с жителями Чечни, которые собирают милостыню.

Информацию о рейдах против попрошайничества опубликовала ЧГТРК "Грозный". "В Грозном проходят профилактические рейды для выявления и пресечения попрошайничества Накануне в РОВД Ахматовского района были доставлены женщины, которые просили на улицах подаяние. Как выяснили сотрудники, все они приезжие из соседних субъектов или ближнего зарубежья", - говорится в сообщении в Instagram*-паблике телеканала .

Также в сообщении размещено видео, на котором полицейские отчитывают шесть женщин. Женщины в хиджабах сидят, опустив глаза"С гражданами России проводим профилактические беседы, если есть необходимость - применяем меры административного воздействия, а с жителями СНГ проверяем документы, если срок пребывания на территории России истек, мы их депортируем", - пояснил в видеозаписи сотрудник полиции Грозного Шамхан Джабраилов. По его словам, только за июль были депортированы 11 жителей СНГ.

Публикация об этом набрала в Instagram-паблике телеканала, на который подписаны 986 тысяч человек, набрала к 14.00 мск 33 571 просмотр и 71 комментарий.

Авторы комментариев на русском языке поддержали действия полицейских. "На Беркате попрошайничают чеченки, за них тоже возьмитесь. Если им не дадут деньги, то проклинают ", - написал paris775.l. "Тут их больше, чем своих жителей", - отметила fatimka_mansur. "Пока сидели в кафе на бульваре, три раза подошли к нам просить милостыню прежде, чем нам успели принести еду", - добавил doc_citolog.