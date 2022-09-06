06 сентября 2022, 14:19
Пользователи Instagram* поддержали борьбу с попрошайничеством в Чечне
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Сотрудники полиции Грозного провели профилактическую беседу с женщинами, которые занимались попрошайничеством, сообщила ЧГТРК "Грозный". Пользователи соцсети высказались в поддержку таких акций, указав, что нужно бороться не только с приезжими попрошайками, но и с жителями Чечни, которые собирают милостыню.
Информацию о рейдах против попрошайничества опубликовала ЧГТРК "Грозный". "В Грозном проходят профилактические рейды для выявления и пресечения попрошайничества Накануне в РОВД Ахматовского района были доставлены женщины, которые просили на улицах подаяние. Как выяснили сотрудники, все они приезжие из соседних субъектов или ближнего зарубежья", - говорится в сообщении в Instagram*-паблике телеканала .
Также в сообщении размещено видео, на котором полицейские отчитывают шесть женщин. Женщины в хиджабах сидят, опустив глаза"С гражданами России проводим профилактические беседы, если есть необходимость - применяем меры административного воздействия, а с жителями СНГ проверяем документы, если срок пребывания на территории России истек, мы их депортируем", - пояснил в видеозаписи сотрудник полиции Грозного Шамхан Джабраилов. По его словам, только за июль были депортированы 11 жителей СНГ.
Публикация об этом набрала в Instagram-паблике телеканала, на который подписаны 986 тысяч человек, набрала к 14.00 мск 33 571 просмотр и 71 комментарий.
Авторы комментариев на русском языке поддержали действия полицейских. "На Беркате попрошайничают чеченки, за них тоже возьмитесь. Если им не дадут деньги, то проклинают ", - написал paris775.l. "Тут их больше, чем своих жителей", - отметила fatimka_mansur. "Пока сидели в кафе на бульваре, три раза подошли к нам просить милостыню прежде, чем нам успели принести еду", - добавил doc_citolog.
"Кавказский узел",также писал, что в Чечне местные жители периодически подвергаются публичному порицанию в эфире ЧГТРК "Грозный" за занятие оккультизмом или за обращение к колдунам и знахарям. 11 марта телеканал "Грозный" опубликовал очередной репортаж о жительнице Ножай-Юртовского района, которую задержали за оккультизм. Пожилой женщине в вину поставили проведение колдовских обрядов. 19 августа чеченские Instagram*-паблики опубликовали видео из подъезда многоквартирного дома, на котором женщина в хиджабе сначала долго звонит в дверь квартиры, а затем что-то сыпет под нее. Комментаторы предположили, что героиня видео занимается колдовством. На следующий день ее задержали: на видео оставшийся за кадром мужчина заявляет, что женщина "известна своим колдовством" и не вняла советам прекратить свои занятия.
Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".
Напомним также, что Владимир Путин заявил сегодня, что в Чечне решаются задачи по улучшению социально-экономического положения и повышению качества жизни. По данным Росстата на начало 2022 года 297,9 тысячи жителей Чечни (19,5% населения республики) жили за чертой бедности. По данным Чеченстата на 1 июня, в Чечне жили 1 523 509 человек. Из 652 тысяч человек работоспособного возраста 71,7 тысячи (11%) - безработные. говорится в докладе о социально-экономическом положении в республике от 4 августа.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"