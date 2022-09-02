Мемориальная доска в память о Хамзате Ильясове. Фото из Telegram-канале управления Северо-Кавказского округа Росгвардии, https://t.me/rosgvard_sko/1175?single

02 сентября 2022, 22:11

Росгвардия сообщила о гибели уроженца Чечни на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Хамзат Ильясов погиб на Украине, на школе в селе Автуры, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщило сегодня управление Северо-Кавказского округа Росгвардии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 23 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что 27 июля стало известно о гибели четырех полицейских из Чечни на Украине.

В селе Автуры Шалинского района Чечни состоялось открытие мемориальной доски на здании школы № 1 в честь младшего сержанта Хамзата Ильясова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Хамзат Ильясов награжден орденом Мужества (посмертно) сообщило сегодня управление Северо-Кавказского округа Росгвардии в своем Telegram-канале структуры.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 23 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Ингушетии назвал девять новых имен погибших на Украине", "Семь уроженцев Северной Осетии погибли на Украине", "В Волгограде переданы ордена Мужества семьям погибших военнослужащих".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 сентября 2022, 21:30

  • 1 Заложники Беслана заявили о проблемах с реабилитацией

    Лариса Кудзиева, получившая множественные ранения во время теракта, из-за задержки с выплатой не смогла попасть на операцию в Германию. Жертвам теракта и их родственникам нужна также психологическая помощь, считает бывшая заложница Фатима Кусова.

02 сентября 2022, 20:50

02 сентября 2022, 20:08

02 сентября 2022, 19:33

02 сентября 2022, 18:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи