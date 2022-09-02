Росгвардия сообщила о гибели уроженца Чечни на Украине

02 сентября 2022, 22:11

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Младший сержант Хамзат Ильясов погиб на Украине, на школе в селе Автуры, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщило сегодня управление Северо-Кавказского округа Росгвардии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 23 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что 27 июля стало известно о гибели четырех полицейских из Чечни на Украине.

В селе Автуры Шалинского района Чечни состоялось открытие мемориальной доски на здании школы № 1 в честь младшего сержанта Хамзата Ильясова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Хамзат Ильясов награжден орденом Мужества (посмертно) сообщило сегодня управление Северо-Кавказского округа Росгвардии в своем Telegram-канале структуры.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 23 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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