Возобновлены морские рейсы между тремя курортами на Кубани

29 августа 2022, 19:56

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Морские перевозки между черноморскими курортами Новороссийском, Геленджиком и Сочи возобновлены, стала доступна и онлайн-покупка билетов, проинформировала компания-перевозчик.

Как писал "Кавказский узел", морские рейсы Новороссийск-Геленджик-Сочи были отменены по техническим причинам до 26 августа, затем продажа билетов приостанавливалась и на последующие даты. Рейсы отменяются постоянно, и люди, купив билеты, вынуждены искать другие пути, отметили пользователи "ВКонтакте" 25 августа.

Компания-перевозчик "ВодоходЪ Экспресс" на три дня, с 21 по 23 августа, отменила все пассажирские перевозки по морю между курортами Краснодарского края, Абхазии и Крыма, объяснив это техническими причинами. Продажа билетов была приостановлена "до полной ясности технического состояния судов". 24 августа стало известно, что срок отмены рейсов продлен по 25 августа включительно.

Компания "ВодоходЪ Экспресс" возобновила продажу билетов на морские рейсы Новороссийск-Геленджик-Сочи. Маршрут Сочи-Сухум пока остается закрытым, сообщил перевозчик на своем сайте. "Продажа билетов открывается на 8 дней вперед в 13-00 по московскому времени. Посадка на судно строго с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для ребенка", - указано на сайте компании.

Онлайн-покупка билетов доступна на даты до 6 сентября. Стандартный билет из Новороссийска в Геленджик стоит 600 рублей, в Сочи - 3,5 тысячи рублей. Билет такого же класса из Геленджика в Сочи предлагается по цене 3 тысячи рублей.

Отметим, что по состоянию на 08.30 мск 24 августа на сайте была отключена возможность заказать билеты на поездки по обоим направлениям с пояснением "Маршрут не найден".

Флот компании представлен двумя судами – теплоходом "Комета" и скоростным катамараном "Грифон", следует из информации на сайте перевозчика. На "Грифоне" проводится обслуживание систем двигателей, на "Комете" завершили очистку подводной части судна от планктона и полируют крылья и гребные винты. Сроки ремонта увеличены из-за сложностей с доставкой комплектующих и транспортировкой специалистов к месту ремонта, сообщал 24 августа "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора компании Михаила Антошина.

Напомним, 2 марта в связи с началом спецоперации на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз - до 4 сентября.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.