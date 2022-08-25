Пассажиров возмутило продление отмены морских перевозок на черноморских курортах

25 августа 2022, 23:19

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Морские рейсы Новороссийск-Геленджик-Сочи отменены по техническим причинам вплоть до 26 августа, продажа билетов остановлена и на последующие даты, сообщила компания-перевозчик. Рейсы отменяются постоянно, и люди, купив билеты, вынуждены искать другие пути, отметили пользователи "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", компания-перевозчик "ВодоходЪ Экспресс" на три дня, с 21 по 23 августа, отменила все пассажирские перевозки по морю между курортами Краснодарского края, Абхазии и Крыма, объяснив это техническими причинами. Продажа билетов была приостановлена "до полной ясности технического состояния судов". 24 августа стало известно, что срок отмены рейсов продлен по 25 августа включительно.

Срок отмены рейсов Новороссийск-Геленджик-Сочи продлен по 26 августа включительно, следует из объявления на главной странице сайта компании "ВодоходЪ Экспресс". "Все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов". Тем, кто уже приобрел билеты, предлагается заполнить заявление на возврат средств.

Согласно информации на сайте перевозчика, компания обслуживает два направления: Новороссийск – Геленджик – Сочи и Сочи – Сухум. По данным состоянию на 21.40 мск, на сайте отключена возможность заказать билеты на поездки по обоим направлениям на любые даты.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" компания не смогла ответить на вопрос, будет ли возможность воспользоваться их услугами и после 26 августа. "Скажите, пожалуйста, до 29 августа маршруты возобновят? Запланировали из Сочи в Геленджик добраться по воде", – написала пользователь с ником на греческом языке. "Об этом будет известно ближе к этой дате. Вся актуальная информация у нас на сайте", – ответила компания. "Маршрут Сочи-Сухум в этом году все-таки будет или нет? Временно приостановлен, это до какого периода?" – поинтересовалась Ольга Третьякова, но не получила ответа.

Ряд пользователей возмутился отменой рейсов. "Что за технические причины? Ведь можно же было подготовиться к большому спросу и пассажиропотоку", – возмутилась Елена Котейкина.

"Людям нужен не возврат денег, а доставка на место, которую вы обещаете выполнить. Вам стоит предоставлять подменный транспорт, если уж вы сломались. Когда, например, в метро проводят технические работы, пускают компенсационные автобусы. Людям нужен транспорт, а не возврат денег и извинения", – указал Дмитрий Гладких. В другом комментарии он же отметил, что рейсы отменялись день за днем. "Если бы было заранее сказано, что ближайшую неделю рейсов не будет, можно было бы найти маршрут по земле. Но нет – на сайте писалось по дню за раз - что не будет 15-го, потом – что не будет 16-го, и только потом – что не будет с 17-го по 21-е", отметил он же в другом комментарии от 23 августа.

"Хочу обратиться к организаторам данного вида перевозки пассажиров. Зачем вводить людей в заблуждение? Многие планируют свой путь на отдых, по работе за много дней и даже месяцев! Если суда находятся в технически неисправном состоянии, зачем продавать билеты? Как тем людям, которые не попали на ваш рейс по причине отмены, добираться до нужного места? Почему вы не предоставляете альтернативу, как это делают авиаперевозчики?" – написала Марина Барсукова.

Морские пассажирские перевозки на скоростном теплоходе "Комета" по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи должны были курсировать всё лето. Судно вмещает до 120 пассажиров. Из Новороссийска в Геленджик можно добраться за час, до Сочи путешествие составляет 4,5 часа, сообщило 23 августа издание "Сочи Онлайн".

О том, что рейсы отменялись и до 21 августа, сообщил в комментарии к материалу пользователь Андрей. "Какие два дня? С 15-го перестали ходить", – написал он.

В условиях отмены морских перевозок из Сочи в Геленджик и Новороссийск (и обратно) можно добраться на автобусе, такси, поездом до Анапы, а далее автобусом, сообщил сайт "Геленджик: от Кабардинки до Тешебса".

В среднем автобус по маршруту Новороссийск – Сочи идет около восьми часов, стоимость билетов начинается от 1100 рублей, следует из информации на сайте "автовокзалы.ру". Стоимость такси по этому маршруту на сервисе "Яндекс Go", по данным на 22.10 мск, составляет свыше 10 тысяч рублей. Путь из Сочи на "Ласточке" до Анапы займет около 7,5 часа, однако, по данным на сайте РЖД, вплоть до 31 августа мест на этот маршрут нет.

2 марта в связи с началом военной операции на Украине была приостановлена работа аэропортов в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз – до 29 августа.

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