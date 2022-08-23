Адвокат Герасимов призвал Кадырова вмешаться в конфликт с уроженцами Чечни

23 августа 2022, 14:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начато расследование уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью в отношении уроженцев Чечни, которые избили Павла Герасимова. Конфликт намеренно раздувается, власти Чечни должны оказать влияние на республиканские СМИ, однобоко освещающие события, заявил адвокат. Пользователи соцсетей, которые призывали к наказанию адвоката после сообщений о том, что он напал на чеченского ребенка, ошиблись, ответственность грозит родным ребенка, а извинений от Герасимова ждать не стоит, отметили комментаторы "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", силовики в Москве 21 августа отчитались, что выясняют обстоятельства конфликта между адвокатом Павлом Герасимовым и уроженцами Чечни. По данным полиции, травмы получил ребенок. Адвокат Павел Герасимов должен понести в соответствии с законом наказание за травмы, нанесенные ребенку, заявили пользователи соцсети, комментируя его конфликт с уроженцами Чечни в Москве. Они предположили, что вскоре после инцидента последуют извинения адвоката.

Адвокат Павел Герасимов, заявивший об избиении уроженцами Чечни, сообщил, что в отношении напавших на него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). По его словам, расследование ведется в отношении двух подозреваемых, хотя в избиении, как утверждает Герасимов, участвовали около 10 человек. Герасимов отметил, что не согласен с квалификацией действий нападавших по статье 115 Уголовного кодекса России и расценивает случившееся как хулиганство, совершенное группой лиц, – за это законом предусмотрена более серьезная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, сообщило 22 августа издание "Кавказ.Реалии"*.

На сайте управления СКР по Москве на 14.13 23 августа не содержится информации о начале расследования уголовного дела в связи с избиением адвоката.

Сообщение Герасимова о начале расследования уголовного дела прокомментировал пользователь "Кавказского узла" exie_halvorson. "Ошиблись пользователи-то в своих прогнозах относительно того, что адвокату Герасимову придется извиниться и что его накажут. Ситуация повернулась совсем по-другому", - отметил он. "Сложно, конечно, поверить, что десять мужиков будут почти час лупцевать одного, на глазах многочисленных свидетелей, как и в то, что били адвоката (если били, конечно) лишь за то, что он сделал замечание чужому ребенку. Мое видение ситуации - Герасимову ничего не будет, а вот его оппонентам грозят серьезные проблемы", - говорится в комментарии пользователя. "Судя по всему, собрались наказывать не избившего ребенка адвоката, а тех, кто избил его", - согласился пользователь "Кавказского узла" jarod.

Сегодня было опубликовано подробное интервью с Герасимовым, в котором он заявил, что предпринимает попытки выйти на руководство Чечни и попросить их вмешаться в ситуацию. "Мы пытаемся выйти на главу Чечни, председателя парламента Магомеда Даудова и их окружение. Считаем, что их вмешательство крайне необходимо. Оно, например, может пресечь вакханалию лжи в республиканских СМИ. Вторая сторона всячески пытается помешать нам и пресечь попытку донести правду руководству республики", - заявил Герасимов в интервью "Кавказ. Реалии"*.

По его словам, конфликт намеренно раздувается. "Я сам не понимаю, зачем вторая сторона раздувает конфликт. В конечном итоге нашим детям ходить в один садик, мы живем в одном доме. Абсолютно непонятная для меня реакция. Самое главное – никто не пытался поговорить, выяснить обстоятельства, сходу начали бить. Сейчас вторая сторона обзванивает соседей, предлагает им стать свидетелями против меня, прямо пишет об этом в домовых чатах. Все делается, чтобы сместить фокус внимания с избиения человека на "украинского адвоката", "национальную ненависть" и прочее придуманное ими. Я готов привлекать к ответственности за клевету СМИ, которые пишут всю эту ложь", - приводятся слова Герасимова в публикации.

Герасимов опроверг сообщения чеченских о том, что он - "украинский адвокат". "Полная ложь. За всю жизнь в Киеве был один день. У меня даже родственников там нет. К Украине я не имеют никакого отношения. Единственное, я много лет назад действительно подтвердил свой статус российского адвоката как иностранного в Украине. Для чего? Чтобы консультировать граждан этой страны по вопросам российского законодательства. Сейчас, как вы понимаете, для тысяч проживающих в России украинцев это очень актуальная тема", - указал он.

Напомним, что власти Чечни ранее вмешивались в конфликты с уроженцами республики, происходившие в других регионах. В частности депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов вмешался в конфликт главы совета депутатов Мещанского района Александра Закускина с 69-летней Салимой Юсупхаджиевой, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети. Закускин брызнул ей в лицо из баллончика. 12 февраля Закускин в разговоре с позвонившим ему депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента, и пообещал извиниться за свои действия. 13 февраля Закускин обнародовал видео с заочным извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув бытовой характер конфликта, а спустя несколько дней лично встретился с Юсупхаджиевой и принес ей извинения за инцидент, женщина приняла подарки и простила его. Закускин принес личные извинения Юсупхаджиевой после того, как представители чеченской общины насильно привезли его к ней, сообщила член Общественного совета управы Мещанского района Елена Аручиди. Закускин не стал бы извиняться без давления Адама Делимханова, согласилась председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.