Полиция отчиталась о проверке конфликта адвоката и уроженцев Чечни в Москве

22 августа 2022, 10:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики в Москве выясняют обстоятельства конфликта между адвокатом Павлом Герасимовым и уроженцами Чечни, во время которого травмы получил ребенок, сообщили в полиции.

Полицейские начали проверку обстоятельств конфликта, во время которого пострадал ребенок, сообщил сотрудник пресс-службы УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве. "В полицию поступила информация о том, что на улице Мосфильмовская между двумя мужчинами после ссоры их малолетних детей произошел конфликт, переросший в потасовку. Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции. Позже в отдел МВД поступила телефонограмма из медучреждения об обращении ребенка за помощью с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждение гортани", - привело вечером 21 августа его слова Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел вечером 20 августа во дворе элитного жилого комплекса «Мосфильмовский», рассказал участник конфликта, адвокат Павел Герасимов. По его словам, когда он находился на детской площадке, между детьми произошел конфликт, и Герасимов сделал замечание одному их них и попросил позвать родителей.

Отец ребенка, уроженец Чечни, узнав, что его сыну сделали замечание, вызвал на подмогу родственников, рассказал адвокат. Они набросились на Герасимова, сбили его с ног и начали избивать ногами, выражаясь нецензурной бранью и угрожая расправой над самим адвокатом, его сыном и всей семьей, изложил свою версию Павел Герасимов.

По его словам, когда прибыли полицейские, нападавшие представились сотрудниками силовой структуры и начали угрожать адвокату, что подбросят ему в карман наркотики. Адвокат добавил, что в больнице ему диагностировали повреждения внутренних органов и головы, сообщила 21 августа "Лента.ру", уточнив, что Павел Герасимов - заслуженный адвокат России, получивший статус адвоката в России, на Украине и в Канаде.

Иную версию событий озвучил дядя мальчика. По его словам, шестилетний ребенок играл на детской площадке, когда Герасимов начал "натравливать на него своего сына", а потом сам повалил его на землю и начал душить, упоминая национальность мальчика. "Нам позвонила племянница со словами: «[Мальчика] душит какой-то дядька. Срочно бегите, помогите", - привело 21 августа слова родственника ребенка государственное ИА "Чечня Сегодня".

По словам мужчины, отец мальчика выбежал и заступился за сына, у которого затем врачи диагностировали травмы. "Есть заключение травматолога, терапевта, психолога. Ребенок получил сотрясение головного мозга, травмы трахеи, сильнейший стресс", - процитировало дядю мальчика агентство.

В публикации агентства Павел Герасимов назван, в частности, "украинским адвокатом" и "адвокатом из Киева". "Украинским адвокатом" назвало Павла Герасимова и государственное ИА "Грозный-информ". На это обратил 21 августа внимание автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле".

"Ни московские, ни грозненские СМИ не попытались выяснить реальные обстоятельства случившегося. Московские, как обычно, в своем […] стиле пытаются очернить чеченский этнос (публикация "Ленты.ру" озаглавлена "В Москве чеченцы избили известного адвоката за замечание на детской площадке". - Прим. "Кавказского узла"), а грозненские, не найдя чем ответить, решили сделать из адвоката “украинца”. Видимо, не позволено грозненской пропаганде очернять русский этнос, как позволено московской делать это в отношении чеченского этноса. А вот украинский, пользуясь происходящим [на Украине] — можно", - высказал свое мнение блогер в публикации "Конфликт пропаганды. Как московские и грозненские госСМИ продвигают этнофобию в новости об инциденте между москвичами".

Отметим, в ноябре 2021 года именно парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира". 22 апреля правительство России отказалось поддержать законопроект.

Отказ правительства поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект был ожидаемым, так как существуют криминальные сюжеты, завязанные именно на этническом компоненте, считает журналистка Надежда Ажгихина. При этом проблема существует, и федеральные медиа часто педалируют тему этничности преступлений, что приводит к формированию в обществе стереотипов, указали правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина.

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