Ветеран войны госпитализирован в Азербайджане после попытки публичного суицида

19 августа 2022, 12:39

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Участник карабахской войны Тебриз Абдуллаев госпитализирован в ожоговое отделение медцентра после попытки совершить самоубийство перед зданием исполнительной власти в Азербайджане. Врачи назвали его состояние тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", живущие в Азербайджане ветераны карабахской войны неоднократно жаловались на плохие социальные условия и недостаточное внимание властей к их проблемам. Так, 2 июня ветераны войны на акции протеста заявили о формализме чиновников, ответственных за работу медико-социальных комиссий, и пожаловались на отказы в назначении инвалидности. 28 марта участники акции протеста в Баку заявили, что Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы.

Тебриз Абдуллаев, который 18 августа был доставлен в ожоговое отделение Наримановского медцентра с ожогами 75-80% тела, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, сообщает сегодня АПА со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

33-летний Тебриз Абдуллаев, ветеран карабахской войны 2020 года, попытался покончить с собой перед зданием исполнительной власти Самухского района, информирует сегодня Haqqin.az.

Напомним, в июле в Республиканском ожоговом центре скончался участник карабахской войны 2020 года Эльвин Джафаров, который попытался покончить с собой перед зданием исполнительной власти Сабирабадского района. По словам родственников, Джафаров решил покончить с собой после того, как "не смог добиться внимания и справедливости со стороны государства". Глава пресс-службы Минтруда и соцзащиты Фазиль Талыбов возразил, что Эльвин Джафаров был обеспечен социальной поддержкой со стороны государства.

После ранения Эльвин Джафаров не мог найти работу с хорошей зарплатой, несколько раз безрезультатно обращался за помощью к чиновникам, и нерешенные проблемы привели к его смерти, заявил брат ветерана. Исполнительная власть в Азербайджане плохо справляется с решением проблем ветеранов и инвалидов войн, указали представители общественных организаций.

Ветеранам карабахской войны и членам семей погибших власти Азербайджана предлагают низкооплачиваемую работу строителей и официантов, а владельцев автомобилей и земельных участков отказываются признать безработными, пожаловались в октябре 2021 года участники боевых действий. Государству следует расширить возможности ветеранов для получения высшего образования, чтобы решить проблему безработицы, указали они.

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