Кавказский узел

21:05, 23 апреля 2026

Активист ПНФА арестован после публикации об аварийной школе

Яшар Гасымов. Стоп-кадр видео издания "Азадллыг" https://www.facebook.com/reel/972631465222208 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на пять суток активиста партии Народного фронта Азербайджана Яшара Гасымова по административной статье о мелком хулиганстве. Протокол на Гасымова был составлен после того как он распространил в социальных сетях видео аварийного состояния сельской школы. 

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), и кульминацией этих процессов стали аресты лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили ранее в ПНФА.

Яшар Гасымов получил 5 суток административного ареста за распространение в социальных сетях видеоматериала об аварийном состоянии школы в селе Агатала Хачмазского района Азербайджана. Районный суд  22 апреля признал его виновным по статье 510 (мелкое хулиганство) КоАП Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Он отметил, что Гасымов несколько дней назад  вел в школе.

"Это надуманное обвинение. Это нарушение свободы выражения. Он снимал видео аварийного состояния школы. В нефтяной стране школы не должны быть в таком ветхом состоянии, дети не должны учиться в таких школах. Это очередное предвзятое дело против ПНФА. В настоящее время более 20 наших активистов, включая лидера Али Керимли находятся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам. Кроме того, периодически активных членов партии подвергают административным арестам", - подчеркнул он.

Получить комментарии в МВД и районном суде не удалось.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

