Бывшие фронтовики рассказали о сложностях с трудоустройством в Азербайджане

15 октября 2021, 12:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ветеранам карабахской войны и членам семей погибших власти Азербайджана предлагают низкооплачиваемую работу строителей и официантов, а владельцев автомобилей и земельных участков отказываются признать безработными, пожаловались участники боевых действий. Государству следует расширить возможности ветеранов для получения высшего образования, чтобы решить проблему безработицы, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября, в годовщину начала карабахской войны 2020 года, опрошенные "Кавказским узлом" жители Азербайджана рассказали, что скорбят о погибших на войне детях. Фермер Мовлуд Аббасов добавил тогда, что один из его выживших на фронте сыновей устраивается на работу в полицию по госпрограмме помощи участникам войны.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

866 человек трудоустроены по госпрограмме помощи участникам войны

По указу президента Ильхама Алиева о господдержке ветеранов войны 2020 года и семей погибших на войне в местных органах исполнительной власти созданы отделы для рассмотрения и решения жалоб людей из этих категорий, в частности, по вопросам трудоустройства, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента Жаля Алиева.

По ее словам, на вакантные места принимаются в первую очередь люди из этой категории. Еженедельно Минтруда и соцзащиты населения выдает отчеты о принятых на работу. Если работников не устраивает зарплата или условия работы, их вопрос рассматривается повторно, сообщила она. "Им вновь предлагаются свободные вакансии. Заработные платы выдаются в соответствии с умением, образованностью и профессией ветеранов и членов семей шехидов", - пояснила Жаля Алиева.

После осенней войны Государственное агентство занятости привлекло к программе самозанятости 5320 человек из числа участников войны и членов семей погибших. Им были предоставлены товары и материалы для создания частных семейных предприятий, также более 2000 человек трудоустроены в рамках программ активной занятости, а 10 июня Минтруда объявило "Марафон занятости", на котором работодатели предлагают вакансии для участников войны и членов семей погибших, сообщило 13 октября haqqin.az.

По данным агентства занятости на 12 октября, на "Марафоне занятости" 545 работодателей (286 государственных предприятий и 259 частных компании) предлагают 2957 вакансий. При этом 866 человек уже получили работу, в том числе 726 ветеранов войны и 140 членов семей погибших, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник агентства.

По его данным, основная часть трудоустроенных – жители Баку. Большинство работодателей предлагают соискателям зарплату до 300 манатов (до 177 долларов), чуть меньшее число работодателей – зарплату от 300 до 600 манатов (от 177 до 354 долларов).

Из 866 трудоустроенных 345 работают в секторе услуг, 134 - в производственном секторе, 47 - в сельском хозяйстве, остальные в строительстве. При этом высшее образование только у 127 человек. За трудоустройство ветеранов и членов семей погибших работодатели не получают никаких льгот, добавил сотрудник агентства.

Ветераны сталкиваются с проблемами при трудоустройстве

Капитан запаса Халид Агали до призыва на фронт занимался правозащитной деятельностью, а завершив службу, вернулся к прежней работе. При этом три его земляка из Джалилабадского района так и не смогли найти работу, рассказал Агали корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, вернувшись с войны, они были приглашены в местную исполнительную власть, где им предложили вакансии, соответствующие образованию этих людей. "Со времени встречи в исполнительной власти района прошло 10 месяцев, но три ветерана-офицера все еще безработны", - констатировал Халид Агали.

Ветераны с высшим образованием легче трудоустраиваются, предположил Халид Агали и привел пример журналиста Мегрура Али Полада, который после демобилизации был взят на работу в редакцию газеты министерства здравоохранения.

Вернувшимся с войны людям со средним образованием предлагают в рамках программы трудоустройства ветеранов рабочие профессии с низкими зарплатами, поделился недовольством житель села Илису Гахского района Билал Аббасов, сын фермера Мовлуда Аббасова.

"Служившим со мной парням предложено устраиваться на стройки и официантами. Они не против, но там платят мало, к тому же участники войны не считают достойным обслуживать посетителей ресторанов. Ветераны хотят быть принятыми на государственную службу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Билал Аббасов пояснил, что сам он ветеран войны, второй его брат, вернувшись с фронта, продолжает семейное дело - выращивает скот на продажу. Третий брат погиб от артобстрела на севере Карабаха, сказал Аббасов.

По словам Билала, его, как и других ветеранов в Гахском районе, пригласили в местную исполнительную власть, предложив на выбор службу в полиции и пожарной части МЧС. Возраст и рост Билала не соответствовали требованиям МВД, и ему пришлось согласиться на службу в МЧС. 25 дней он ждет, когда отправленные местной властью в МЧС документы будут там рассмотрены, и его возьмут на работу.

Отец Билала Мовлуд Аббасов не жалуется на власть и верит, что ожидания трудоустройства сына будут не напрасными. "Один ветеран из Гахского района принят в МЧС, брат шехида взят на работу в агропарк. Примут и моего Билала", - сказал фермер корреспонденту "Кавказского узла".

Старший лейтенант Вюсал Азаев после возвращения с войны искал работу в родном Саатлинском районе. Он сообщил, что наблюдал, как обращавшиеся в агентство занятости ветераны получали отказы, потому что за ними числится в собственности земля, на которой, как считают чиновники, они могут заниматься сельским хозяйством. По правилам агентства, статус безработных получают только граждане, не имеющие земельного участка или автомобиля, иначе чиновники считают, что человек может зарабатывать сельским хозяйством и извозом, рассказал Вюсал Азаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Из-за наличия у них земли, автомобилей, по правилам агентства они безработными не являются, и государство их трудоустройством не занимается", - пожаловался Азаев. Сам Азаев переехал в Баку, где снимает квартиру. Он вернулся на работу в информационном агентстве, где его знали по прежней деятельности.

Помочь решить проблемы ветеранов могут дополнительные льготы

Проблема в том, что государство не может обеспечить "достойное трудоустройство", на которое рассчитывают ветераны войны и члены семей погибших, считает глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов.

"В Азербайджане существует безработица, так как количество трудоспособных граждан превышает возможности трудоустройства. Азербайджанцы эмигрируют в Россию и другие страны, чтобы работать вдали от семей. Свободные вакансии есть, но почти все в сфере низкоквалифицированного и поэтому низкооплачиваемого труда. Ветераны войны, даже те, кто ушел на фронт, работая на стройке, вернувшись к мирной жизни требуют к себе особого внимания и лучшей работы. Ведь многие ранены, они покупают лекарства. Государственного пособия за участие в войне, и инвалидность, может не хватать на оплату лечения и лекарств", - пояснил Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он считает справедливыми надежды ветеранов и членов семей погибших на особое отношение властей. "Эти люди нуждаются в достойном их статусу трудоустройстве. Нужны специальные государственные программы для решения этой проблемы. Людей этой категории государство направляет на курсы получения профессий, в которых есть вакансии. Это частично снимает напряженность, но я не вижу, как можно этот вопрос решить окончательно", - сказал Сахиб Мамедов.

Власти активно стараются трудоустроить ветеранов и членов семей погибших, но нерешенные проблемы остаются, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" председатель организации казиев (ветеранов войны) Рей Керимоглу.

По его мнению, властям следует внести дополнение в Закон о госслужбе, аналогичное пункту из турецкого закона, который обязывает работодателей в Турции брать на госслужбу двух членов семьи погибших.

Кроме того, в Азербайджане университеты должны отдавать предпочтение абитуриентам из числа ветеранов и членов семей погибших, если набранные ими баллы равны баллам других абитуриентов. Получив высшее образование, эти люди смогут работать в высокооплачиваемой отрасли, предположил Керимоглу.

С начала апреля ветеранам войны в Азербайджане вместо социального пособия в 55 манатов (около 32,4 доллара) и надбавки к страховой части трудовых пенсий в 11 манатов (около 6,5 доллара) назначена ежемесячная пенсия в размере 80 манатов (около 47 долларов). Инвалидам различной категории государство выплачивает пособие до 300 манатов (около 177 долларов). Эта пенсия, как считают в Минтруда, позволит "существенно улучшить" соцобеспечение ветеранов войны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".