Критики власти усомнились в обновлении состава ЦИК Азербайджана

В Азербайджане правящая партия, беспартийные депутаты и партии парламентского меньшинства выдвинули кандидатов в новый состав ЦИК Азербайджана. Большинство претендентов уже входят в действующую комиссию.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 г. парламент утвердил новый состав ЦИК. Все 18 основных членов этого органа, как следует из пресс-релиза Милли Меджлиса, оказались из состава прежнего ЦИК. В тот же день состоялось заседание нового состава комиссии, на котором председателем был переизбран выдвиженец правящей партии Мазахир Панахов. Активисты тогда скептически оценили формирование Центральной избирательной комиссии: отсутствие изменений в составе не улучшит качество ее работы и практику выборов в стране, которая вызывает критику местных и международных наблюдательных организаций.

22 апреля правление правящей партии «Ени Азербайджан» определило кандидатов по своей квоте в члены ЦИК Азербайджана для последующего их утверждения парламентом Азербайджана. «Было принято решение представить кандидатуры Мазахира Панахова, Ровзата Касумова, Рамиза Ибрагимова, Гусейна Пашаева, Эльмара Мамедова и Севиндж Абдуллаевой в качестве основных членов ЦИК, а также Эльнары Мустафаевой — в качестве запасного члена», — говорится в сообщении партии.

Из указанного состава четыре кандидата являются действующими членами ЦИК. При этомв партийном списке вновь присутствует 75-летний Мазахир Панахов, который возглавляет ЦИК с 2025 года.

ЦИК Азербайджана, согласно Избирательному кодексу страны, формируется из числа кандидатов, выдвигаемых партией парламентского большинства, беспартийными депутатами и партиями парламентского меньшинства. Каждый из этих субъектов выдвигает кандидатов на треть мест в ЦИК, состоящем из 18 членов, то есть по шесть человек.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате парламента, также 22 апреля своих кандидатов выдвинули беспартийные депутаты и партии парламентского меньшинства. Так, от партий парламентского меньшинства, выдвинуты Бахшейиш Аскеров, Этибар Гулиев, Микаил Рагимли, Алмас Гахраманлы, Тофиг Гасанов и Илькин Шахбазов, а от беспартийных - Арифа Мухтарова, Габиль Оруджев, Фуад Джавадов, Ильхам Мамедов, Наиля Аскерова и Низами Надирханлы. Все эти кандидаты входят в нынешний состав ЦИК, 5-летний срок полномочий которого истекает 27 апреля.

Непредставленная в парламенте оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана критически оценивает деятельность ЦИК.

«Избирательная администрации в Азербайджане всех уровней абсолютно подконтрольны действующей власти и являются проводниками ее воли. По этой причине в Азербайджане выборы фальсифицируются и не отражают волеизъявление избирателей», - подчеркнул глава пресс-службы партии Натиг Адилов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Адилов считает, что «для проведения честных выборов в Азербайджане ЦИК и избирательные комиссии округов и участков должны формироваться на паритетной основе между властью и реальной оппозицией». «Несмотря на присутствие в парламенте представителей порядка 10 партий. Все они и так называемые независимые депутаты политически единодушны с правящей партией. Все они дружно выполняют указания из администрации президентом», - сказал Адилов.

Эксперт в области права скептически оценил персональный состав кандидатов в члены нового ЦИК. «Из 18 кандидатов, 16 - прежние члены ЦИК. Все они много лет заседают там, и не реагируют на многочисленные нарушения в ходе выборов. Все так устроено, что ЦИК формирует действующая власть и оппозиция отстранена от процесса. Последним членом ЦИК, который возвышал голос протеста против нарушений, не подписывал сфальсифицированные протоколы, был Акиф Гурбанов. Из-за этой позиции его перестали выбирать в ЦИК, а сейчас он вовсе оказался в тюремном заключении. Кстати, руководители НПО, которые вели независимые наблюдения за выборами – Анар Мамедли, Мамед Мамедзаде, Бащир Сулейманлы - также оказались в тюремном заключении. Поэтому в Азербайджане нет не только независимого института наблюдения, но и самого института выборов», - сказал эксперт, не пожелавший публиковать свое имя.